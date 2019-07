Athlétisme : Arthur Gue Cissé est le plus rapide des Ivoiriens

Le sprinteur ivoirien Arthur Gue Cissé a établi un nouveau record national en s’imposant sur le 100m lors du Meeting du « Bayer-Classics » le 24 juillet à Leverkusen en Allemagne.

Arthur Gue Cissé un peu plus dans la légende en Côte d’Ivoire.

Les pistes de Leverkusen sourient décidemment à Arthur Gue Cissé. Lors du Meeting du « Bayer-Classics » le 24 juillet, le coureur ivoirien a établi le nouveau record de la Côte d'Ivoire.

Arthur Gue Cissé a franchi la ligne d’arrivée en 9 secondes 93. Le coureur de 22 ans s’est imposé lors de cette course devant le Jamaïcain Asafa Powell, ancien détenteur du record du monde sur le 100 m (9 secondes 74). Jamais un athlète ivoirien n’avait réalisé une telle performance sur cette distance.

Il y a un an déjà sur cette même piste de Leverkusen, Arthur Gue Meite avait amélioré son record personnel (10 secondes 18) et établit un nouvel exploit sur le plan national. Il avait terminé la course en 9 sec 94, soit mieux que son compatriote Ben Youssef Méite et ses 9 secondes 96. Samedi, il s'est d'ailleurs offert une nouvelle victoire. Il a fini premier de la finale du 100 m des Championnats de France en 10 secondes 38. Ces prouesses du sprinteur ivoirien sont une bonne nouvelle en vue des Jeux olympiques prévus l’année prochaine au Japon.

Avant le Meeting de Leverkusen, il n’avait plus terminé en tête d'une course depuis les Jeux de la Francophonie qui s’étaient déroulés à Abidjan en 2017. Arthur Gue Cissé s’était imposé sur le 4x100 m. Il pourra encore se préparer pour les JO lors des Mondiaux prévus dans deux mois. La compétition va se dérouler du 28 septembre au 6 octobre 2019 à Doha au Qatar.