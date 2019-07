Foot : Champion d’Afrique,Djamel Belmadi déjà sur la sellette ?

Grand artisan du sacre de l’Algérie à la CAN 2019, le coach des Fennecs Djamel Belmadi pourrait quitter son poste. Un conflit oppose le président de la Fédération au chef de l’Etat intérimaire.

Vers une démission de Djamel Belmadi ?

Le bal des départs des sélectionneurs après la CAN 2019 n’est pas encore à son épilogue. Tout juste auréolés de leur deuxième étoile continentale, les Fennecs d’Algérie pourraient perdre leur sélectionneur Djamel Belmadi. La faute à des tensions palpables entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, et le président de la République par intérim, Abdelkader Bensalah.

D’après les médias algériens, Djamel Belmadi soutient le président de l’instance fédérale. En cas de départ de ce dernier, le technicien algérien n’hésitera pas lui aussi à claquer la porte. Pour rappel, Kheïreddine Zetchi avait été mis à l’écart de la photo officielle lors de la présentation du trophée de la CAN 2019 au chef de l’Etat. Des rumeurs sur sa démission avaient alors circulé.

La FAF a tenu apporté un démenti sur cette démission. Elle dénonce « une campagne acharnée pour gâcher la fête des Algériens » et précise que le président « Zetchi, qui jusqu’à cette heure-ci, vaque le plus normalement du monde à ses occupations professionnelles et à ses activités au sein de l’instance fédérale ».

Arrivé sur le banc des Fennecs en 2018, le destin Djamel Belmadi semble lié à celui de Kheïreddine Zetchi. Celui-ci est apprécié par son groupe, notamment le capitaine Riyad Mahrez. Dans une interview accordée à L’Equipe, le joueur de Manchester City n’a pas manqué de jeter les fleurs à son sélectionneur estimant que « tout le mérite [du sacre à la CAN 2019] lui revient ».