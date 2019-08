Cacao : La saison se clôture sur une baisse des prix au Cameroun

La campagne cacaoyère s’achève avec le kilogramme de cacao vendu en moyenne à 1000 francs CFA au Cameroun. Le prix minimum du kilo est de 1010 francs CFA en cette fin de saison selon le Système d’informations des filières.

Légère baisse des prix pour écouler les derniers stocks de cacao au Cameroun.

Grand producteur de cacao, la saison cacaoyère tire à sa fin au Cameroun. D’après le Système d’informations des filières (SIF), le prix du kilogramme est revu à la baisse au moment les derniers stocks doivent être écoulés.

D’après le SIF, le kilogramme de cacao est cédé depuis une semaine au prix de 1010 francs CFA au minimum et 1050 francs CFA au maximum. Cela représente une baisse par rapport aux dernières semaines où le kilo était cédé à un maximum de 1060 francs CFA et un minimum de 1020 francs. On apprend que la baisse devrait se poursuivre, ceci en raison des raisons des pluies qui s’annonce dans le pays.

Même s’ils ont fléchi, le prix du kilogramme de cacao camerounais est resté stable durant cette saison, vendu en moyenne à 1000 francs. Depuis le début de la campagne en août 2018, les prix pratiqués se situent entre 950 francs et 1200 francs CFA. Ce qui est bien plus que celui pratiqué chez la Côte d’Ivoire et le Ghana, les premiers producteurs mondiaux d’or noir. Le kilogramme est vendu à moins de 1000 francs CFA dans ces pays.

Selon des estimations, la production de cacao au Cameroun s’est élevée à 240 000 tonnes cette année. Ce qui fait du pays le troisième producteur africain derrière la Côte d’Ivoire (2 millions de tonnes), le Ghana (880 000 tonnes) et ex-aequo avec le Nigeria (240 000 tonnes).