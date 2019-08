Foot : Patrick Mboma arrive à Abidjan, ce qu’il vient faire

L’ancien buteur des Lions indomptables Patrick Mboma va séjourner à Abidjan pendant quatre jours dès lundi. Le consultant de Canal+ va prendre part à un événement sportif majeur en Côte d’Ivoire.

Patrick Mboma à Abidjan du 5 au 8 août.

Il y a quelques jours, Patrick Mboma avait créé la polémique suite à ses propos sur la performance des Eléphants de Côte d’Ivoire à la CAN 2019. Cette fois, le Lion indomptable est attendu à Abidjan pour un séjour de quatre jours, du 5 au 8 août.

Patrick Mboma ne vient pas en terre éburnéenne pour rajouter une couche sur la prestation de la sélection nationale ivoirienne. Loin de là. Le Camerounais aujourd’hui consultant pour la chaîne de télévision Canal+ va prendre part à la Supercoupe de Côte d’Ivoire. L’ancien buteur des Lions indomptables est l’invité spécial de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

La Supercoupe de Côte d’Ivoire va se disputer mardi le 6 août. Elle va opposer le champion de Ligue 1 ivoirienne, la Société Omnisports de l’Armée (SOA), au vainqueur de la Coupe nationale, le FC San Pedro. La Supercoupe Félix Houphouët-Boigny marque le début de la nouvelle saison en Côte d’Ivoire.

Avec Patrick Mboma, la FIF s’est offert un hôte de marque pour la Supercoupe. Le Camerounais a remporté deux CAN (2000 et 2002) ainsi que les Jeux olympiques en 2000. Il a également été meilleur joueur africain en 2000. En club il a évolué en France au PSG, en Italie (Cagliari et Parme) avant de finir au Japon (Tokyo Verdy et Vissel Kobe).