Côte d'Ivoire:Ouattara offre 500 000 opportunités d’emplois aux jeunes

Présidant la cérémonie de lancement officiel des Guichets Emploi, dans le cadre du Programme Social du Gouvernement (PSGouv 2019-2020), le 1er août 2019 à Bingerville, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que les Guichets Emploi offriront 500 000 opportunités d’emplois pour les jeunes.

« Les Guichets Emploi représentent 500 000 opportunités d’emplois pour les jeunes, en termes de stages d’emplois, de financement de projets et de formations qualifiantes dans le cadre de l’axe 4 du Programme Social du Gouvernement 2019-2020, pour un montant de 141 milliards de FCFA », a indiqué Amadou Gon Coulibaly, avant de procéder à l’ouverture du premier Guichet Emploi à Bingerville. Pour Amadou Gon Coulibaly, les Guichets emploi, dont les 45 premiers vont couvrir les districts d’Abidjan et de Yamoussoukro, traduisent la ferme volonté du gouvernement de concrétiser l’autonomisation des jeunes, à travers une prise en compte de leurs préoccupations.

Ils permettront de recenser tous les jeunes demandeurs d’emploi, afin qu’ils bénéficient des opportunités d’insertion socio-économique. L’Etat garantit ainsi le principe de l’égalité de l’accès gratuit pour tous aux services, grâce aux fonds publics. Les Guichets Emploi, installés dans les locaux des mairies et les Plateformes de Service, ont pour missions, entre autres, d’accueillir et orienter les demandeurs d’emplois selon leurs besoins et leurs profils, de les informer sur l’offre de service de l’Agence Emploi Jeunes (AEJ), de transmettre à l’Agence régionale de couverture toutes les informations, statistiques et bases de données relatives aux demandeurs d’emploi.

Cette coopération entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) s’inscrit dans la stratégie de convergence des initiatives sectorielles en faveur de l’insertion et de l’emploi des jeunes. Il est prévu au total 201 Guichets Emploi pour couvrir l’ensemble des communes de Côte d’Ivoire.