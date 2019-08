Grosse pression sur Alassane Ouattara à la veille du 07 août: La raison

La clémence du Président de la République, Alassane Ouattara, est sollicitée par des parents de détenus regroupés au sein de l’Association des Femmes et des Familles des Détenus d’Opinion de Côte d’Ivoire (AFFDO-CI).

Alassane Ouattara invité à remettre en liberté les détenus de la crise post-électorale

C’est un plaidoyer à l’endroit du Président Alassane Ouattara. Portée sur les fonds baptismaux en 2015, l’Association des Femmes et des Familles des Détenus d’Opinion de Côte d’Ivoire (AFFDO-CI), dirigée par Désirée Douati, fille de l’ancien Ministre de Laurent Gbagbo, Alphonse Douati, s’est fixée pour objectif la libération totale de tous les détenus politiques de Côte d’Ivoire. Cette association regroupe en son sein des épouses, mères, pères, sœurs, tantes, cousines, amies, oncles, cousins, frères et amis des détenus de la crise post-électorale.

L’AFFDO-CI continue son combat et exhorte toujours l’Etat de Côte d’Ivoire avec à sa tête le Président Alassane Ouattara, à se pencher considérablement sur le cas des nombreux détenus civils et militaires dans les prisons. En marge de la journée internationale des femmes africaines, organisée le mercredi 31 juillet dernier à Abobo-Baoulé (Village Atchan dans la commune d’Abobo) par les femmes du parti politique, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), la présidente de l’AFFDO-CI, Désirée Douati, invitée à cette cérémonie accompagnée de quelques unes des femmes et familles de détenus, a fait un plaidoyer pour la libération de leurs parents. Dans pratiquement deux jours, c’est la 59ème année d’indépendance de la Côte d’Ivoire.

A l’unisson, Mmes Irié Bi Boti, Béatrice Tapé, Anne Kouhon, Madou Philomène, Yobo et M. Kouewon Pouho Elvis, lancent un cri de cœur et demandent la clémence du Président de la République Alassane Ouattara pour libérer les siens en ce jour. ‘’Je demande pardon au Chef de l’Etat et qu’il ait pitié de nous. C’est un coup très dur pour une femme sans grand moyen qui a sa charge des enfants et de voir son mari en prison’’, exhorte une épouse de détenu. Une autre également abonde dans le même sens : ‘’Ce n’est pas facile pour nous en ce moment. Nous demandons pardon au Chef de l’Etat. Nous sommes vraiment fatiguées’’.

A la faveur de la déclaration du Président de la République, Alassane Ouattara le mardi 6 août prochain, des parents de familles souhaitent une grâce présidentielle. ‘’Nous souhaitons que le Président libère tous les détenus jusqu’au dernier prisonnier. La grâce présidentielle qu’il a accordée à des prisonniers en 2018, nous souhaitons qu’il le fasse cette année. Nous comptons sur lui. Nous voulons que nos sœurs soient dans la joie comme nous en 2019’’, renchérit une épouse d’un détenu libéré. Espérons que le Président de la République Alassane Ouattara entendra le cri de cœur de ces familles. Et toute la Côte d’Ivoire est supendue à ses lèvres ce mardi 6 août 2019.