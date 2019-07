Côte d'Ivoire : Voici le préalable de Gbagbo avant de recevoir Bédié

Laurent Gbagbo n'est visiblement pas pressé de recevoir Henri Konan Bédié. A en croire des sources bien introduites, le fondateur du Front populairre ivoirien poserait des préalables au président du PDCI, tout comme il l'a fait pour Pascal Affi N'Guessan.

Laurent Gbagbo, ses conditions pour recevoir Bédié

Henri Konan Bédié s'est envolé pour la France, début juillet, avec la ferme résolution de rendre visite à son "petit frère" Laurent Gbagbo en liberté sous conditions à Bruxelles. En dépit des tractations et autres rencontres entre leurs collaborateurs respectifs, les deux anciens présidents ivoiriens n'ont pas encore calé formellement un rendez-vous.

Et pourtant, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) met les bouchés doubles pour faire de cette rencontre l'évènement politique de l'année. Entretien téléphonique entre Bédié et Gbagbo, une salle de 2 000 places réservée à Paris pour un éventuel meeting, séance de travail entre les différents collaborateurs pour la mise en œuvre pratique des modalités de la rencontre... Tout y passe, pourvu que cette audience tant attendue soit finalement accordée et que les deux hommes discutent, face à face, de la mise en place d'une plateforme de l'opposition.

Mais là où le bât blesse, c'est la présence de Guillaume Soro dans le schéma politique qui se profile à l'horizon. Le Sphinx de Daoukro prévoit en effet un rendez-vous avec Soro après la rencontre avec Gbagbo. Et pourtant, le confrère ivoirien Le Matin croit savoir que "Gbagbo récuse Soro". En clair, le préalable pour que Gbagbo accepte de rencontrer Bédié serait que ce dernier prenne ses distances vis-à-vis de l'ancien chef de la rébellion qui a attaqué le pouvoir des refondateurs en septembre 2002. Guillaume Soro constitue cependant une force politique non négligeable pour les futures batailles électorales. Aussi, sa proximité avec Bédié pourrait constituer un atout majeur pour déboulonner le pouvoir Ouattara lors de la Présidentielle de 2020.

A en croire Jeune Afrique, le retour d'Henri Konan Bédié sur les bords de la lagune Ebrié interviendra le 15 août prochain, certainement après la remise du Prix Félix Houphouët Boigny au lauréat éthiopien.

L'on s'interroge toutefois si la rencontre Gbagbo - Bédié aura effectivement lieu avant le retour de ce dernier dans la capitale ivoirienne. La jurisprudence Affi N'Guessan étant encore toute fraiche dans les esprits.