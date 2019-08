Côte d'Ivoire : Kandia Camara demande pardon et quitte le pays

Kandia Camara s'est envolée pour l' Arabie Saoudite le dimanche 4 août 2019. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle était accompagnée par sa collègue de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Avant son départ, elle a laissé un message à ses collaborateurs.

Kandia Camara demande pardon à ses collaborateurs

Kandia Camara et Mariatou Koné ont quitté la Côte d' Ivoire pour l' Arabie Saoudite, où elles vont accomplir le pèlérinage à la Mecque. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle "accompagnée de sa sœur madame le ministre Mariatou Koné ont quitté Abidjan ce dimanche 4 août 2019 pour la Mecque. Elles y seront pour accomplir le cinquième pilier de l'islam", lit-on sur la page Facebook de la secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR) .

Kandia Camara a tenu à demander pardon à ses collaborateurs avant d'accomplir le troisième pilier de l'islam. "Très chers collaborateurs avec qui j'ai partagé au quotidien l'épreuve de notre engagement pour l'honneur et le bonheur de notre pays et de nos populations, je voudrais, au moment où je pars pour mon Hadj en terre sainte, présenter à chacune et à chacun mes excuses et implorer votre pardon pour tous les désagréments que vous auriez subis de ma part dans le cadre de notre collaboration. Sachez pour ma part que mon pardon vous est acquis aujourd'hui comme il vous le sera toujours. Que Dieu dans sa Miséricorde infinie nous fasse tous grâce de sa paix ! Santé et bonheur à toutes et à tous sous son onction ! À très bientôt Inch'Allah pour la poursuite de notre mission sacrée au service de nos compatriotes et de notre pays !", a-t-elle publié sur les réseaux sociaux.