Côte d'Ivoire : [Exclusif] Guillaume Soro en visite chez Blé Goudé

Guillaume Soro prévoit rendre visite à Charles Blé Goudé dans le courant du mois de septembre. Cette rencontre entre les deux anciens leaders estudiantins sera pour eux l'occasion d'aplanir leurs divergences.

Blé Goudé va recevoir Guillaume Soro à La Haye

Même si Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ont pris des trajectoires politiques différentes, les deux jeunes loups de la politique ivoirienne n'ont pour autant pas rompu le contact. Nous apprenons d'ailleurs de sources concordantes que l'ancien Président de l'Assemblée nationale et l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo ont pris rendez-vous début septembre pour une rencontre fraternelle après plus de huit années de séparation, dans les conditions que l'on sait (lors de la crise postélectorale).

En séjour sur le vieux continent depuis juillet dernier, Soro Kigbafori Guillaume envisage en effet de rendre une visite à Charles Blé Goudé dans le complexe hôtelier où il vit depuis sa mise en liberté sous conditions prononcée par la Chambre d'appel de la CPI. Le Député de Ferkessédougou prépare d'ailleurs minutieusement cette rencontre à travers des contacts permanent avec son ancien compagnon de lutte estudiantine. Ainsi que le confirme un proche du président du Comité politique : « Je puis vous assurer que depuis près d’un mois qu’il est là, il n’y a pas une seule semaine où lui et Blé Goudé ne se parlent pas au téléphone. »

Cette rencontre entre les 4e et 5e Secrétaires généraux de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) s'annonce donc très conviviale dans la mesure où l'un vient exprimer toute sa compassion et ses encouragements à l'autre pour les épreuves qu'il a endurées. Une sorte de mea culpa qui aboutira assurément au pardon mutuel entre les deux hommes. Aussi, le président du Comité politique (CP) partagera-t-il ses ambitions politiques à court et moyen terme avec le président du Cojep.

Charles Blé Goudé, qui a indiqué lors d'une interview, ne pas exclure une alliance avec Guillaume Soro pour les batailles politiques à venir pourrait ainsi avoir de l'eau à son moulin.

Notons par ailleurs qu'a rebours de Blé Goudé, Laurent Gbagbo a refusé de recevoir Soro Guillaume.