Grosse frayeur à l'aéroport FHB d'Abidjan: Ce qu'il s'est passé

L'on est encore à s'interroger sur la valise suspecte interceptée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'interrogatoire auquel le propriétaire de cet étrange colis est soumis permettra d'élucider cette affaire.

Valise suspecte à l'aéroport d'Abidjan, sueur froide sur Air France

Jeudi 8 août 2019, au lendemain de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, un passager enregistré sur un vol Air France, en provenance d'Abidjan pour Paris, avait en sa possession une valise contenant du matériel électrique. Ignorant la destination, encore moins l'usage de ce colis, les services sécuritaires l'ont immédiatement qualifié de valise suspecte, et ont pris soin de le mettre en lieu sûr en attendant d'en savoir davantage.

L'Unité d'intervention de la gendarmerie nationale (UIGN) française qui avait préalablement été alertée a donc mis le grappin sur le suspect, en transit à Paris, pour nécessité d'enquête. "Pour le moment, il n'y a aucune certitude. Il pourrait s'agir d'un bricoleur qui a enregistré son bagage avec son matériel", apprend-on de source proche du dossier. N'empêche que les fins limiers continuent leurs investigations pour déterminer avec précision si le contenu de cette valise pouvait être utilisé pour la commission d'une attaque terroriste.

Notons que la menace terroriste devient de plus en plus persistante aussi bien en France que dans la sous-région ouest-africaine. Les forces de sécurité et de renseignement ne lésinent donc sur aucun moyen afin d'éviter que des terroristes, qui redoublent de plus en plus d'ingéniosité, n'aillent jusqu'au bout de leurs projets funestes.

La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, a été frappée, le 13 mars 2016, par un attentat jihadiste dans la station balnéaire de Grand-Bassam. Le bilan de cette attaque est de 22 morts (19 civils, 3 militaires et 3 terroristes), ainsi que 33 blessés.