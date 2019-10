Doumbia Major humilie Soro: "Etre député n'est pas une profession"

Ce n'est vraiment pas le grand amour entre Doumbia Major et Guillaume Soro. Les deux compagnons de lutte syndicale ne regardent plus du tout dans la même direction. Le président du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) ne manque aucune occasion de tirer à boulets rouges sur le député de Ferkessédougou. C'est le cas du vendredi 18 octobre 2019 quand Doumbia Major accuse clairement le leader des soroïstes d'avoir menti sur des documents administratifs.

Doumbia Major se déchaine contre Soro

Le malaise est vraiment profond entre Doumbia Major et Guillaume Kigbafori Soro. Pourtant, les deux hommes ont consacré une partie de leur vie à la défense de la cause des élèves et étudiants, à travers la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Au sein du plus puissant syndicat estudiantin et scolaire, ils ont mené la même lutte. Mais elle est bien loin, l'époque où Doumbia Major et l'ex-député de l'Assemblée nationale partageaient le même idéal.

Il ne se passe plus une semaine sans que Doumbia Major ne sorte les griffes contre Guillaume Soro. Vendredi 18 octobre, le patron du Congrès panafricain pour le renouveau a décrit son ancien compagnon comme " un mec qui est incapable de dire avec constance quelle est sa profession parce qu'à part bavarder, il n'a rien appris à faire comme travail, métier ou de ses dix doigts".

"Quand on lui demande sa profession, un matin, il dit qu'il est politologue, un autre jour, il dit qu'il est enseignant et aujourd'hui, il fait écrire sur son passeport que sa profession, c'est député. Lolll C'est à cause de ce genre de situations inconfortables où tu es obligé de mentir sur des documents administratifs, que je dis très souvent ceci aux jeunes : apprenez à faire un travail, ayez un métier, car faire la politique, être député, maire ou ministre n'est pas une profession", a enfoncé Doumbia à travers une publication sur sa page Facebook.

Pour lui, "un avocat qui est élu député ou ministre n'a pas pour profession député ou ministre, il est avocat avec pour fonction provisoire celui de ministre". Guillaume Soro séjourne depuis un moment hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Il se trouverait actuellement en Espagne, confient ses proches.