Présidentielle 2020 : Mamadou Koulibaly cherche le soutien de Poutine

Mamadou Koulibaly veut se donner toutes les chances d'accéder au pouvoir d' Etat en octobre 2020. Le président de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) multiplie les rencontres et les échanges en Côte d' Ivoire tout comme à l'extérieur du pays.

Mamadou Koulibaly échange avec un ministre de Poutine

En Côte d' Ivoire, le successeur d' Alassane Ouattara sera connu en octobre 2020, à l'issue des élections présidentielles. Mamadou Koulibaly a déjà annoncé sa candidature pour la course au palais présidentiel. Le président de Liberté et démocratie pour la République se prépare déjà pour cette bataille électorale. Candidat au nom du LIDER, Mamadou Koulibaly a déroulé son rouleau compresseur en initiant des rencontres avec plusieurs couches socio-professionelles de la Côte d' Ivoire, mais également plusieurs personnalités du monde politique.

En séjour en Russie, sur invitation de Viatcheslav Volodine, président de la Douma, la Chambre basse du parlement de la Russie, Mamadou Koulibaly a été reçu par le représentant spécial du président Vladmir Poutine pour le Moyen Orient et l' Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Son Excellence Mikhaïl Bogdanov, apprend-on auprès de Liberté et démocratie pour la République, ce vendredi 5 juillet 2019. Aucune information n'a filtré des échanges entre les deux hommes.

Le fondateur de LIDER, en compagnie de Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d' Ivoire, chargé de la communication et de l'information, a pris part à la seconde édition du Forum international sur le développement de parlementarisme. Le mercredi 3 juillet 2019, Mamadou Koulibaly et Jean-Louis Billon ont également participé à une conférence parlementaire, Russie-Afrique, portant sur la coopération législative et le partage d'expérience entre les parlements russes et l'Afrique.

Le jeudi 6 juin 2019, la présidente de LIDER, Monique Gbekia, a été reçue en audience par l'ambassadeur de Belgique en Cote d' Ivoire. Les échanges avaient tourné autour de la réforme de la Commission électorale et indépendante.