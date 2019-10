Rébellion de 2002 : Mamadou Koulibaly révèle les vrais auteurs

Mamadou Koulibaly revient sur la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2002. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) a révélé les auteurs de cette insurrection armée qui a fortement ébranlé le régime de Laurent Gbagbo et coupé le pays en deux.

Mamadou Koulibaly accuse Ouattara, Chirac et Sarkozy

Le 19 septembre 2002, les habitants de la Côte d'Ivoire se sont réveillés avec le bruit des fusils. La nuit a été perturbée par le bruit d'armes à feu. En effet, une tentative de coup d'État menée contre le régime de Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis le 26 octobre 2000, a secoué le pays avant de se muer en rébellion armée. Le président ivoirien de l'époque en déplacement à Rome se dépêche de rentrer au pays. La Côte d'Ivoire est coupée en deux, la partie nord étant sous le contrôle des rebelles.

Plus de dix ans après la rébellion ivoirienne, Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale, livre des secrets sur les véritables commanditaires de l'insurrection armée. S'exprimant dans une vidéo diffusée sur la toile, le candidat de LIDER à la prochaine présidentielle ivoirienne accuse lourdement Alassane Ouattara ainsi que les anciens présidents français, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

"S'il (Alassane Ouattara, NDLR) avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit : "ce sont des régimes pourris. Quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits murs. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter une rébellion. On me dira : "non, mais ce n'est pas lui, c'est Soro." Écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy", a dévoilé Mamadou Koulibaly.

Pour Mamadou Koulibaly, cette rébellion a causé d'énormes préjudices à la Côte d'Ivoire sur le plan de l'éducation, de la santé, des infrastructures.