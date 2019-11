Présidentielle 2020 : Reine Pélagie, nouvelle recrue du RHDP ?

Reine Pélagie a marqué de sa présence la rentrée du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Paris. La chanteuse ivoirienne qui séjourne depuis un moment en France a même offert une prestation artistique à tous les militants du parti dirigé par Alassane Ouattara.

Reine Pélagie chante pour le RHDP

La rentrée politique du RHDP en France s'est tenue le samedi 2 novembre 2019. L'artiste Reine Pélagie a pris part à la cérémonie en gratifiant le public d'une prestation artistique. La chanteuse a-t-elle définitivement posé ses valises au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix ? En tout cas, cette figure de la chanson ivoirienne est perçue comme une recrue des houphouëtistes qui compte déjà en leur sein Affou Kéita (présente à la rentrée politique du RHDP en France) ou encore N'guess Bon Sens.

Reine Pélagie, on se rappelle, s'est rendue en Guinée début août 2016 afin d'échanger avec sa famille paternelle originaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Karidja Fama Fanny Camara, son nom à l'état civil, est en fait la fille d'un ressortissant guinéen et d'une mère bété de Daloa. L'artiste ivoirienne a été chaleureusement accueillie par les ressortissants de Vasseridou, son village natal.

A un an de la présidentielle d'octobre 2020, les partis politiques ivoiriens se préparent activement pour la bataille électorale. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir, a pour ambition de remporter l'élection dès le premier tour. Mais les choses s'annoncent très difficiles pour Alassane Ouattara et les siens. Guillaume Soro, candidat de Groupements et peuples solidaires (GPS), parait comme un sérieux adversaire des tenants actuels du pouvoir. D'ailleurs, le député de Ferké a lancé un message à Marie Josée Ta Lou et Salomon Kalou qu'il souhaite recruter pour défendre sa candidature à la présidentielle de 2020.