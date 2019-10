Guillaume Soro met Salomon Kalou et Ta Lou en mission pour 2020

Guillaume Soro ne veut lésiner sur aucun moyen pour succéder à Alassane Ouattara en 2020. Le candidat déclaré de GPS (Groupements et peuples solidaires) a déjà mis en marche le rouleau compresseur en lançant l'adhésion à sa plateforme. Loin de s'en contenter, le député de Ferké a décidé de faire appel à de grosses figures ivoiriennes.

Guillaume Soro réclamé par les femmes gouros

Il ne cache plus ses ambitions depuis bien longtemps. Guillaume Soro a pris la décision d'affronter ses alliés d'hier dans les urnes. Le président démissionnaire de l'Assemblée nationale est bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre 2020, sous la bannière de Groupements et peuples solidaires, un mouvement lancé en août 2019. L'ex-Premier a ensuite ouvert l'adhésion à GPS deux mois plus tard, en prenant le soin de préciser qu'il s'agit d'un "creuset qui transcende les partis politiques et rassemble les Ivoiriens dans leurs diversités. C’est un trait d’union entre l’amour, la solidarité et l’union entre les différents peuples de Côte d’Ivoire".

Mardi 22 octobre 2019, des proches de Guillaume Soro, notamment Alain Lobognon et Méité Sindou, ont procédé à la présentation du premier comité local citoyen, qui est basé dans la commune de Yopougon. "Nous sommes heureux de vous présenter le premier comité local citoyen qui a vu le jour à Youpougon. Il compte 25 membres", a laissé entendre Alain Lobognon lors d'une conférence de presse.

Pour sa part, Guillaume Soro, dont le retour en Côte d'Ivoire est prévu pour le samedi 9 novembre 2019, sait que la bataille sera rude face au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). C'est justement pour cette raison que l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) s'engage à réunir autour de lui des personnalités de marque. Dans un tweet publié le 30 octobre 2019, Guillaume Kigbafori Soro a confié une mission à Salomon Kalou et Marie José Ta Lou. "C’est décidé ! J’irai visiter les femmes Gouros. Le GPS fait une percée en pays Gouros. Je charge Salomon Kalou et Majo de rassurer les femmes gouros de Zuénoula (centre-ouest, NDLR)", a écrit le champion des soroïstes. En fait, cette publication fait suite à une vidéo postée sur les réseaux sociaux, à travers laquelle des femmes originaires de Zuénoula invitent Guillaume Soro à se rendre dans cette localité pour une visite auprès des populations. Il reste à voir comment Salomon Kalou et Marie Josée Ta Lou percevront ce message.