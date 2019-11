Côte d’Ivoire : Les uppercuts de Guillaume Soro à Laurent Gbagbo

Guillaume Soro a rencontré la diaspora ivoirienne vivant en Italie, le samedi 02 novembre 2019, dans le cadre d’une Crush Party organisée à Milan.

Guillaume Soro : « Que Gbagbo réconcilie son camp s’il veut être définitivement libéré »

Après Paris et Valence en Espagne, Guillaume Soro était à Milan en Italie ce week-end dans le cadre d’une crush party qui lui a permis de se prononcer sur l’actualité socio-politique ivoirienne.

Interrogé pour savoir pourquoi l’ancien président, Laurent Gbagbo, hésite jusque là à le recevoir à Bruxelles où il réside depuis sa libération conditionnelle en février dernier, le député de Ferké s’est dit disposé à toute rencontre avec l’ancien chef de l’Etat ivoirien.

« Je ne sais pas si le Président Gbagbo hésite à me voir. Moi, je suis disposé à le voir le jour où il le désire », a-t-il déclaré. «Mais je voudrais parler à certains GOR (Gbagbo Ou Rien) parce que voyez-vous, les gens pensent que je suis naïf. Il y a des gens qui souhaitent que je meurs.

Vous savez pourquoi Gbagbo est encore en prison ? C’est à cause de vos divisions. On ne peut pas être chrétien et souhaiter la mort des gens. Ce n est pas bon si je meurs. Au lieu de souhaiter que Soro meurt là, allez dire à Gbagbo de faire la réconciliation », a plaidé Guillaume Soro.

Pour le président du Comité politique, la seule alternative qu’il reste actuellement à Gbagbo, c’est de battre à nouveau le rappel de ses troupes, notamment du Front populaire ivoirien(FPI).

« Que Gbagbo se réconcilie avec Affi N’guessan, avec Simone Gbagbo, avec Mamadou Koulibaly. Il n a qu’à unir son camp. S’il unit son camp là, il sera fort. S’il ne fait pas l’union sacrée autour de sa personne, avec Affi, Simone, Mamadou koulibaly, il va durer en prison », a-t-il prévenu.

Poursuivant, Guillaume Soro a indiqué avoir été la première personnalité politique ivoirienne à avoir réclamé la libération de Laurent Gbagbo et son retour au pays.

« En ma qualité de président de l’Assemblée nationale ; quand je me suis levé pour demander sa libération, çà énervé Alassane. Mais je l ai fait. Cette Côte d’Ivoire, pour qu’elle soit en paix et réconciliée, il faut que tous ses fils soient sur sa terre pour se réconcilier », a-t-il rappelé.

Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle de 2020, croit savoir que pour que l’opposition soit forte et réclamer sa libération, Gbagbo doit réunir autour de lui tous ses lieutenants y compris ceux qui ont quitté le FPI, notamment Mamadou Koulibaly et consorts.

«Mais si tu es en palabres avec tous ces gens, çà retarde ta libération. Maintenant si Gbagbo ne me reçoit pas, je suis là. Il lui appartient de rassembler son camp. Gbagbo n’a qu’à réconcilier son camp. S’il réconcilie son camp, on sera tous là. Sinon si on est divisé, émietté, on ne pourra rien. C’est l’union qui fait la force et la force de Gbagbo résidera dans sa capacité à rassembler tout le FPI », a insisté Guillaume Soro.