Etat des routes : Alain Lobognon recadre le DG de l' AGEROUTE

Alain Lobognon a apporté la réplique à Pierre Dimba, le directeur de l'AGEROUTE (Agence des gestion des routes), lorsqu'il affirmait qu' "il aurait fallu 900 milliards pour un bon entretien routier, chaque année". Le député de Fresco ne partage pas du tout le même avis que le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa (sud de la Côte d'Ivoire).

Alain Lobognon "allume" le DG de l'AGEROUTE

Vendredi 8 novembre 2019, Pierre Dimba, le directeur général de l'Agence de gestion des routes, prenait part à un panel tenu lors de journées dédiées aux collectivités, à Abidjan. Au cours de son intervention, qui a porté sur l'état des routes en Côte d'Ivoire, le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa a déploré l'insuffisance des fonds affectés à l'entretien routier. "Il aurait fallu 900 milliards F Cfa pour un bon entretien du réseau routier, chaque année. Le déficit actuel s’élève à plus de 500 milliards. Ce qui fait que certaines routes ne peuvent pas être entretenues", a déclaré le premier responsable d' AGEROUTE, cité par nos confrères de Fratmat.info.

Il faut noter que Pierre Dimba avait la responsabilité de développer le thème portant sur "l’importance des routes dans le développement local durable et la stratégie d’aménagement des routes dans les principales villes et régions de Côte d’Ivoire, dans le court et moyen terme". Poursuivant, il a indiqué que la Côte d'Ivoire dispose d'un "réseau routier d’une superficie de 25 100 Km2 et d’une longueur de 82 000 km". "Malheureusement, la partie bitumée ne représente pas 10 %. On a à peine 7 000 km bitumés. Tout le reste est en terre avec un climat très agressif, des périodes de pluie très longues. Cela est à la base des dégradations de nos routes", a-t-il regretté.

Pour Alain Lobognon, l'état du réseau routier n'est nullement en rapport avec le montant du budget alloué à son entretien, mais plutôt à l'usage qui en est fait. "Pour avoir un bon réseau routier en Côte d’Ivoire, il faut affecter les fonds disponibles à l’entretien des routes et non pas à des activités politiques", a publié Alain Lobognon sur les réseaux sociaux, en guise de commentaires.