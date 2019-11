La Côte d'Ivoire veut retablir son couvert forestier d'ici à 2030

Dans le but de recouvrir le couvert forestier de la Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a initié l'opération « 1 jour 1 million d’arbres ». La cérémonie officielle a eu lieu le vendredi 15 novembre 2019 au ''Grand carrefour'' de la commune de Koumassi.

Couvert forestier: Le ministère des Eaux et Forêts lance l'opération « 1 jour 1 million d’arbres »

Placée sous la présidence du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, représenté par le Ministre d’Etat, Hamed Bakayoko, cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités politiques, culturelles et sportives.

Selon le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donwahi, cette vaste opération de planting d'arbres s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien, de retablir le couvert forestier de la Côte d'Ivoire.

''Sur le chemin de l'émergence, la Côte d'Ivoire a choisi de se tourner vers la protection et la préservation de son patrimoine naturel, dans la sauvegarde de ses forêts, la mise en place progressive d'un modèle harmonieux qui protège cette richesse verte tout en offrant un cadre durable à nos planteurs et à notre agro-industrie'', a déclaré le ministre Donwahi.

Avant de révéler que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80 % de son couvert forestier entre 1960 et 2015, passant de 12 millions à 3,4 millions d'hectares.

''Les conséquences sont réelles avec un impact direct sur le rechauffement climatique, l'appauvrissement des sols et les migrations des populations. Notre objectif vise à recouvrer au moins 20% du territoire national d'ici à 2030 (...) Nous allons planter cette année, en cette journée plus d'un million d'arbres, mais l'année prochaine, nous ferons encore mieux, et avec toutes les couches de la société, nous planterons 5 millions d'arbres, soit un accroissement de 3 millions d'hectares de forêts", a-t-il ajouté.

Quant au ministre d'Etat Hamed Bakayoko, il a félicité le ministre Alain Donwahi pour la matérialisation de ce projet et l'a encouragé à travailler davantage pour la préservation du couvert forestier.

''Monsieur le ministre Donwahi, bravo à vous. Vous êtes un homme engagé. A chaque fois qu'on vous a confié une responsabilité, vous l'avez faite avec le coeur, avec la volonté, avec engagement...Depuis quelques années, aux Eaux et forêts, on sent un dynamisme, on voit l'agroforesterie arriver, on vous voit en train de courir ça et là, et aujourd'hui vous venez avec cette initiative « 1 jour 1 million d’arbres »", s'est réjoui Hamed Bakayoko.