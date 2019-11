Réduction de la pauvreté: Le FMI félicite Alassane Ouattara

Alassane Ouattara s'est envolé pour la ville de Berlin (Allemagne) lundi 18 novembre 2019, en vue de prendre part à la Conférence du G20 Compact With Africa, qui se tient du mardi 19 au mercredi 20 novembre. Le président ivoirien a échangé avec les dirigeants du Fonds monétaire international (FMI), de la Société financière internationale et la Banque mondiale.

Alassane Ouattara à Berlin pour le G20 Compact With Africa

C'est le lundi 18 novembre 2019 que le président ivoirien a posé ses valises en Allemagne, à Berlin, pour la 3e édition du G20 Compact With Africa. Alassane Ouattara a profité de son séjour au pays d' Angela Merkel pour accorder différentes audiences. "En marge de la Conférence du G20 Compact With Africa, j’ai échangé ce lundi 18 novembre 2019, à Berlin (Allemagne), avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international", a renseigné le chef d'État ivoirien sur son compte Twitter.

Pour sa part, Kristalina Georgieva, première responsable du FMI, s'est réjouie des discussions avec le numéro un ivoirien. "J’ai rencontré le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara avant la réunion du Compact With Africa. Je l’ai félicité du renforcement de l’économie et de la réduction de la pauvreté au profit de toute la population ivoirienne", a-t-elle confié en marge de la conférence. La directrice générale du Fonds monétaire international a également rencontré le président rwandais. "Je suis arrivée à Berlin pour les réunions du Compact With Africa ! J’ai eu l’opportunité de rencontrer le président rwandais, M. Paul Kagame, et je l’ai félicité pour la croissance de son pays qui continue de croitre et qui est maintenant prévue à 8,5 % en 2019", a-t-elle noté. Elle a aussi félicité Macky Sall "pour les progrès économiques impressionnants réalisés au Sénégal", le premier pays africain qu'elle visitera "comme directrice générale du FMI en décembre".

Alassane Ouattara a aussi accordé une audience à Philippe Le Houérou, directeur général de la Société financière internationale et Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique.

L'initiative Compact With Africa a été lancée en 2017 à l'occasion du sommet G20. L'objectif est d'attirer les investisseurs vers le continent africain, qui s'engage à opérer des réformes économiques.