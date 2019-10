La Banque mondiale salue les performances de la Côte d’Ivoire

Le Groupe de la Banque mondiale a félicité la Côte d'Ivoire, le 17 octobre 2019 à Washington, pour avoir bouclé avec succès la 6ème Revue du programme économique et financier du FMI.

Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du FMI : MIGA félicite la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques

L'appréciation a été faite par la Vice-Présidente Exécutive de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), Keiko Honda, C'était au cours d'une séance de travail au siège de la Banque mondiale, avec le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Et ce, dans le cadre des Assemblées Annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI).

Pour MIGA, cette évaluation confirme la bonne tenue de l'économie ivoirienne, depuis 2012, avec une croissance moyenne de près de 9%, entre 2012 et 2017, de 7.4% en 2018 et une prévision de 7.5% pour 2019. La rencontre a fait le point de la coopération avec la MIGA et dégagé les perspectives d'investissement et d'assistance dans les secteurs routier, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire, etc.

Amadou Gon Coulibaly a réitéré la détermination du gouvernement ivoirien à engager les réformes nécessaires pour soutenir la compétitivité globale de l'économie. Le portefeuille de MIGA en Côte d’Ivoire au 31 août 2019 s’élève à 564,5 millions USD, (environ 335,7 milliards de FCFA), dont 40,2% en projets d’infrastructures et 59,8% dans le secteur pétrole et gaz. Depuis 2011, les investissements cumulés de MIGA en Côte d’Ivoire s’élèvent à 878 millions de dollars US, soit environ 517 milliards de FCFA