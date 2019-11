Quelque chose va se passer entre Blé Goudé et Soro ce dimanche

Une rencontre au sommet est prévue ce dimanche 24 novembre 2019, entre l’ex patron de la galaxie patriotique Charles Blé Goudé et l’ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro.

Rencontre au sommet entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, ce dimanche à La Haye

Les deux hommes ne s’étaient plus rencontrés depuis la tragique crise postélectorale qui a fait plus de 3000 morts selon un bilan officiel. Autrefois farouches adversaires du fait du déclenchement de la rébellion du MPCI conduite par Soro, Charles Blé Goudé et son ancien collaborateur au sein du puissant syndicat de la fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), se sont résolus à enterrer leurs divergences dans l’intérêt supérieur de la nation.

« Fidèle à la mission de recherche de la paix que je me suis librement imposée pour respecter et mettre en pratique ma volonté de rencontrer et écouter tous les acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne, j’ai le devoir de vous informer qu’une rencontre est prévue ce jour dimanche 24 novembre 2019, entre M Guillaume Soro du GPS et M. Charles Blé Goudé (Moi) », a écrit l’ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux.

« La Côte d'Ivoire, un tout qui a besoin de tous », a ajouté l’ex bouillant général de la rue. Guillaume Soro, faut-il l’indiquer, avait chaleureusement félicité Charles Blé Goudé au lendemain de son acquittement en janvier dernier par la Cour pénale internationale (CPI).

Le 3 novembre dernier, l’ancienne ministre ivoirienne de la communication, Affoussiata Bamba Lamine, par ailleurs proche collaboratrice du président de Générations et peuples solidaires (GPS), avait été dépêchée auprès de l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à la Haye, pour lui transmettre le message de paix et de réconciliation de Soro.

«Je suis venue lui apporter un message de son frère et ami, le président du GPS, Guillaume Kigbafori Soro dont lui seul a la teneur. Nous avons parlé de tous les sujets, aucun sujet n’a été exclu. Nous avons parlé de l’importante question de la réconciliation», avait lâché l’ancienne porte-parole des Forces Nouvelles.

La rencontre entre les deux anciens fescistes sera sanctionnée par un communiqué final.