Port-Bouet: Grosse colère contre le Maire Emmou Sylvestre, les raisons

Les commerçants de la commune de Port-Bouet, précisément au niveau du quartier "Sogefiha" sont dans le désarroi total. Il y a de cela quelques jours, ils ont vu tous leurs magasins purement et simplement être fermées. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Les commerçants de Port-Bouet en difficulté

Le président des commerçants de Port Bouet, Sawadogo Ousseini, a soutenu qu'une note de la Chefferie du quartier (Cgq) Jericho, leur est parvenue le 31 octobre 2019 dans laquelle il était indiqué qu’une opération « Grand Ménage » aura lieu le 14 Novembre 2019. Selon lui, les commerçants s’attendaient à des opérations de nettoyage dans lesquelles ils seraient impliqués. Très vite, ils ont déchanté.

« Deux (2) semaines après, la mairie est venu tout casser devant nos magasins. Nous ne nous sommes pas plaints car il s’agit des débordements faits sur une devanture de 2,30 mètres. Nous nous sommes même engagés à ne plus opérer de débordements sur le domaine public. Mais c’était mal les connaitre », dit-il d’entrée. Et de poursuivre que juste une semaine après, une désagréable surprise les attendait.

« Sous prétexte d’un projet d’embellissement et de construction de plusieurs magasins, il nous a été demandé de fermer les nôtres. La mairie a entamé des travaux de construction de magasins sur le domaine public, les empêchant d’exercer leurs activités. Pis ces magasins que compte construire la mairie sont sur le domaine public. Ce que l’on nous reprochait», ajoute t-il.

Aidée d’agents municipaux, la société SPC en charge des travaux est en train de se déployer sur le terrain. Elle a même déversé les gravats devant les magasins des commerçants pour construire d’autres magasins sur le domaine public.

« On nous demande de payer 2 millions f cfa pour acquérir des magasins de 15m2. Sinon nous quittons nos magasins. Or, nous n’avons reçu aucune sommation de la part de la mairie. Nous refusons cela car nous trouvons cela révoltant. Ces jours-ci, c’est un véritable bras de fer qui est engagé entre les commerçants et l’entreprise qui veut construire. Si rien n’est fait, la situation électrique va dégénérer », s’inquiète t-il.

Notons que les commerçants, en cette période de fêtes de fin d’année, sont censés faire de bonnes affaires. C’est donc un lourd manque à gagner en perspective.