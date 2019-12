LIDER: Après l'éviction du président Karamoko, le parti renaît au RHDP

Le parti LIDER dirigé par son nouveau président Cissé Mamadou, veut désormais prendre sa place, toute sa place au sein du RHDP.

Meeting du RHDP à Yamoussoukro: LIDER appelle à une grande mobilisation

Après la destitution de Lancina Karamoko de la présidence du parti, LIDER renait progressivement au sein du RHDP avec son nouveau président Cissé Mamadou. Le 1er décembre 2019 au Plateau, un Bureau politique extraordinaire de LIDER, constatant la vacance de la présidence du parti, a ordonné la destitution de Lancina Karamoko, à l’unanimité, (au regard de l’article 11.3 des statuts et de l’article 25.1 du règlement intérieur), et nommé le 1er vice-président, Cissé Mamadou, pour assurer l’intérim en qualité de Président du parti, jusqu’au prochain Congrès Ordinaire prévu en Octobre 2021.

Le président Cissé Mamadou devra évacuer les affaires courantes et réussir le transfert des compétences du parti au sein du RHDP. « Le Bureau Politique lui a donné mandat de conduire les affaires courantes et surtout de réussir le transfert de toutes nos compétences dans notre grande famille le RHDP », explique le Secrétaire Général, N’Guessan Attimou Privat. A peine a-t-il pris les commandes du parti, que Cissé Mamadou a réaffirmé l’indéfectible attachement de LIDER et sa fierté d’appartenir au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix.

Il exhorte d’ailleurs tous les militants du parti sur l’ensemble du territoire et ceux de la diaspora, "à se mettre en ordre de bataille, sous la houlette du Directeur Exécutif du RHDP, le Ministre Adama Bictogo, pour la victoire des Houphouëtistes lors des échéances électorales à venir". Et pour joindre l’utile à l’agréable, LIDER invite tous ses cadres et militants à effectuer massivement le déplacement pour les Cérémonies d’Hommage au Président Félix Houphouët Boigny et du Giga Meeting du RHDP des 06 et 07 décembre 2019 à Yamoussoukro.