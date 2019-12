Présidentielle 2020: Inquiet, Charles Blé Goudé se tourne vers Dieu

À l'approche de la présidentielle d'octobre 2020, Charles Blé Goudé s'inquiète. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) pense que l'atmosphère politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire n'est pas du tout rassurante. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est d'autant plus que conforté dans sa position que l'Église catholique a exhorté ses fidèles à prier pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale.

Que se passe-t-il en Charles Blé Goudé et l'Église catholique ?

L'élection présidentielle de 2010 a été particulièrement douloureuse pour la Côte d'Ivoire. En effet, au second tour de cette échéance électorale, Laurent Gbagbo, candidat de La majorité présidentielle (LMP) et celui du Rassemblement des républicains (RDR), Alassane Ouattara se disputaient la victoire. Au moment où la Commission électorale indépendante (CEI), avec à sa tête Youssouf Bakayoko, proclamait l'élection du leader comme président élu, le Conseil constitutionnel, présidé par Paul Yao N'dré, annonçait plutôt la réélection de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara s'était retranché au Golf Hôtel tandis que son adversaire historique se barricadait dans le Palais présidentiel.

Malgré la médiation de l'Union africaine, la crise n'a pu être résolue. Dès le 12 janvier 2011, des affrontements armés s'ouvrent à Abidjan entre des forces loyales à Gbagbo et celle défendant la cause d' Alassane Ouattara. Le 4 avril 2011, l'ONUCI (Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire) et la force Lincolne de l'armée française entrent et s'en prennent aux forces pro-Gbagbo. Le 11 avril, suite à d'intenses combats, Laurent Gbagbo est arrêté. Le bilan officiel de la crise postélectorale fait état de 3 000 morts.

Charles Blé Goudé, en liberté sous condition à La Haye, après avoir été jugé pour crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant la crise, a été un acteur majeur de pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il craint que le même scénario se reproduise à la faveur de l'élection de 2020. Dans une publication sur sa page Facebook, Charles Blé Goudé a fait savoir que "les feux de signalisation politique ne sont pas du tout rassurants" en Côte d'Ivoire.

L'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a salué l'initiative prise par l'Église catholique qui a invité les Ivoiriens sur "le chemin de la construction d'un climat de paix pouvant éviter à notre pays, un autre traumatisme". Il n'a pas manqué d'encourager ses compatriotes "à ne ménager aucun effort pour le retour d'une paix durable en Côte d'Ivoire".