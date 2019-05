Côte d'Ivoire : KKB et Blé Goudé préparent un coup depuis La Haye !!!

Kouadio Konan Bertin dit KKB a eu une nouvelle rencontre avec Charles Blé Goudé, ce jeudi, à La Haye. Les deux jeunes leaders entendent impulser une nouvelle dynamique à la politique ivoirienne.

Nouvelle rencontre KKB - Blé Goudé à La Haye, ce jeudi

Kouadio Konan Bertin alias KKB a lancé une nouvelle tournée européenne après sa récente rencontre avec les anciens dirigeants sénégalais Abdou Diouf et ghanéen Jerry Rawlings. L'ancien député de Port-Bouët ne pouvait donc entamer cette nouvelle pérégrination sans passer voir son ami et frère Charles Blé Goudé à l'hôtel Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye.

Ce 23 mai, l'ancien Parlementaire et l'ex-Ministre de la Jeunesse ont partagé leur vision commune d'une Côte d'Ivoire réconciliée, tout en faisant le tour d'horizon de l'actualité sociopolitique du pays. Cette nouvelle rencontre intervient moins de deux mois après la première rencontre entre les deux hommes dans le même complexe hôtelier.

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) et le membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ont par ailleurs envisagé « des pistes à explorer pour le retour d’une paix durable avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire réunis autour d'elle ».

Ils se sont donc quittés, promettant de « se retrouver dans un bref délai ». « Main dans la main, nous y arriverons », a lancé Kouadio Konan Bertin (KKB), qui a lancé une vaste campagne pour le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire.