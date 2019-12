Décès de Charles Diby: Lobognon pleure un "homme exceptionnel"

La nouvelle est tombée le samedi 7 décembre 2019. Charles Diby Koffi, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, est décédé à Abidjan. Il était âgé de 62 ans. À la disparition de ce visage politique ivoirien, Alain Lobognon a salué la mémoire d'un "homme exceptionnel".

Charles Diby Koffi décède le 7 décembre, à Abidjan

Cela faisait des mois que Charles Diby Koffi ne se portait pas bien. L'ex-président ivoirien du Conseil économique, social, culturel et environnemental était apparu très amaigri lors de la 20e assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), qui se tenait à Bucarest, en Roumanie, du 9 au 11 octobre 2019. L'image de l'ancien argentier de l'Etat avait suscité une vague de réactions sur la toile. Des internautes se demandaient si cet économiste était obligé de travailler vu l'état dans lequel il se trouvait.

Jeudi 14 novembre 2019, une nouvelle répandue sur les réseaux sociaux avait annoncé le décès de Charles Diby Koffi. Le vénérable Bernard Bassy-Koffi, sénateur de la Marahoué et proche du concerné, était monté au créneau pour démentir l'information. "Le président Diby est actuellement hors du pays et se porte très bien", a-t-il confié.

Comme un signe prémonitoire, Charles Didy Koffi a poussé son dernier soupir le samedi 7 décembre 2019, à Abidjan. Alain Lobognon, ex-ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse et des Sports, proche de Guillaume Soro,

"La Côte d’Ivoire vient de perdre un Homme exceptionnel. Le président Charles Koffi Diby nous quitte le 7 décembre 2019. Symbole ? Grand serviteur de l’Etat, il a mené jusqu’au bout le bon combat. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Reposez en Paix cher aîné !", a publié Alain Lobognon sur son compte Twitter.

Charles Diby Koffi était un économiste et technocrate né à Bouaké le 7 septembre 1957. Il a occupé le poste de ministre de l'Économie et des Finances durant plus de cinq ans.