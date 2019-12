Billy Billy à Bédié, Ouattara et Gbagbo: "Sortez par la grande porte"

Dans une publication sur sa page Facebook, le rappeur ivoirien Billy Billy crache ses vérités aux politiciens ivoiriens, notamment Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Celui que l'on surnomme le "coq de Wassakara" demande à ces figures de la politique ivoirienne de se retirer de la scène et de sortir par la grande porte.

Billy Billy met Ouattara, Bédié et Gbagbo à la retraite ?

En visite dans la région du Hambol, du mercredi 27 au samedi 30 novembre 2019, Alassane Ouattara avait mis les pieds dans le plat à propos de sa probable candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. "Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux décident d’être candidats, je serai candidat", avait clamé le président ivoirien depuis Katiola, dans le nord du pays. En clair, le chef de l'État conditionne son retrait de la course si seulement ses principaux rivaux décident de ne pas briguer un mandat présidentiel.

Pour l'heure, Laurent Gbagbo n'en a pas encore fini avec les déboires avec la justice internationale. Bien qu'étant en liberté sous condition depuis le 1er février 2019, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) demeure toujours dans le viseur de la procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda.

En effet, l'ex-ministre gambienne de la Justice a fait appel de la décision d'acquittement de l'ancien dirigeant ivoirien. Du coup, l'époux de Simone Gbagbo, condamné à 20 ans de prison par la justice de son pays pour le "braquage" de la BCEAO (Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), aurait du mal à se porter candidat en 2020.

Quant à Henri Konan Bédié, il continue d'entretenir le mystère sur son avenir politique. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a cependant confié dans une interview à Jeune Afrique que contrairement à Alassane Ouattara, la Constitution l'autorise à être candidat à la prochaine présidentielle.

Billy Billy, rappeur ivoirien en exil, estime à travers une publication sur les réseaux sociaux que Laurent Gbagbo (74 ans), Henri Konan Bédié (85 ans) et Alassane Ouattara (77 ans) doivent "se retirer pour les échéances de 2020 en cédant la place à la jeunesse". "Faites-le au nom de l'amour que vous avez pour votre pays et au nom des milliers morts enregistrés entre 1999 et 2011 pour votre cause. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour que nous replongions dans cette spirale de violence", a imploré l'enfant de Wassakara (quartier de Yopougon, une commune d'Abidjan). Billy Billy qui n'a pas manqué de leur rendre un vibrant hommage, a demandé à ces trois politiciens "de sortir par la grande porte de l'histoire".