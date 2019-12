Guillaume Soro a-t-il fait chambouler le programme des Pro-Gon ?

La bataille est bien ouverte entre Guillaume Soro et Amadou Gon Coulibaly pour la succession d'Alassane Ouattara à la présidence de la République. Mais avant le retour de l'ancien Chef du Parlement en Côte d'Ivoire, un mouvement proche du Chef du Gouvernement vient de reporter l'une de ses manifestations prévues pour ce samedi 4 décembre.

Un mouvement proche de Gon reporte une manifestation avant l'arrivée de Guillaume Soro

Après six mois d' ''exil", Guillaume Soro a annoncé son retour au bercail pour le 22 décembre prochain. Une fièvre s'est donc emparée des Soroïstes pour réserver à leur mentor un accueil des plus mémorables, d'autant qu'il vient emprunter le dernier virage pour l'élection présidentielle de 2020 pour laquelle il s'est déclaré candidat. Ce retour au pays n'est cependant pas sans conséquence, eu égard aux intenses mouvements observés çà et là dans les états-majors de ses potentiels adversaires.

Le Mouvement des jeunesses actives de Côte d'Ivoire (MOJACI), proche d'Amadou Gon Coulibaly, a en effet décidé d'organiser, ce samedi 14 décembre 2019 à la salle Anoumabo du Palais de la culture de Treichville, une journée d'hommage et de soutien aux actions du Premier ministre d'Alassane Ouattara. Mais contre toute attente, le Bureau exécutif du Mojaci, par les soins de son président Sanogo Kakou Serge, a reporté sine die (sans fixer de date) cette manifestation.

Dans un communiqué, dont copie nous est parvenue, le MOJACI s'est contenté de présenter ses excuses à ses parrains et autres adhérents, sans toutefois évoquer les raisons qui motivent ce report. Le retour annoncé de Guillaume Soro au pays serait-il à la base de ce report ? Même s'il est hasardeux de répondre par l'affirmative à cette interrogation, il convient tout de même de relever qu'en politique, chaque camp entend surfer sur les faiblesses de l'autre pour mieux se positionner. D'autant que les Ivoiriens sont à dix mois d'une élection présidentielle capitale.