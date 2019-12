PDCI-FPI maintiennent la pression sur Ouattara: Que va faire Macron?

Le meeting conjoint PDCI-FPI est bel et bien maintenu à la date et au lieu indiqués malgré les nombreux rebondissements que connait le dossier du fait de la visite officielle qu'effectuera le chef de l'État français, Emmanuel Macron, du 20 au 22 décembre 2019 en terre ivoirienne.

Meeting PDCI-FPI : Dr Assoa Adou et Pr Kakou Guikahué defient le ministre Sidiki Diakité

Les partis d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo entendent faire la sourde oreille à l'appel du ministère ivoirien de l'Intérieur. Le meeting PDCI-FPI délocalisé au stade Seyni Fofana de la commune de Port-Bouët aura bel et bien lieu le samedi 21 décembre 2019, comme indiqué en dépit de la note transmise par les services du ministère ivoirien de l'Intérieur et de l'Administration du territoire, à toutes les mairies de la ville d'Abidjan.

Dans un communiqué, le ministre Sidiki Diakité invite l'ensemble des maires du district d'Abidjan "à faire reporter toutes les activités publiques dans leurs communes au début de l’année 2020". Mais cette mesure se heurte déjà au refus du PDCI et du FPI de Gbagbo de sursoir à l'organisation de leur meeting, initialement prévu à la place Ficgayo de Yopougon et délocalisé à Port-Bouët.

De plus, Maurice Kakou Guikahué et Dr Assoa Adou ont annulé, pour des contraintes disent-ils de dernière minute, leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Laquelle rencontre qui devrait en principe se tenir dans la matinée de ce vendredi au cabinet de l'ancien préfet de la ville d'Abidjan. "Pour des contraintes de dernières minutes, le SG Assoa Adou et le SE Kakou Guikahué ne pourront répondre à la convocation ce matin au Ministère de l'intérieur", stipule une note d'information, émanant du parti de Laurent Gbagbo.

Le FPI insiste sur le maintien du meeting de l'espace Seyni Fofana de Port Bouët. "N’écoutez pas les rumeurs, n’ayez pas peur et venez très nombreux défendre la Côte d’Ivoire. Venez nombreux ce samedi à Port-Bouët, au stade Seyni Fofana pour démontrer une fois encore que l’opposition significative, au sein de la CDRP et d’EDS, est largement majoritaire en Côte d’Ivoire, contrairement à ce qui se raconte », a pour sa part lâché M. Guikahué, à l'issue du bureau politique du PDCI jeudi à Cocody.