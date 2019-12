Vers une arrestation de Guillaume Soro dès son retour à Abidjan ?

Le retour de Guillaume Soro à Abidjan se fera finalement sur le coup de 13h 30 par un vol privé, ce lundi 23 décembre 2019. Mais vu l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé autour de sa résidence, l'ancien Président de l'Assemblée nationale pourrait craindre une arrestation.

Guillaume Soro, persona non grata à Abidjan ?

Après six mois d' « exil » en Europe, Guillaume Soro rentre au bercail ce lundi, après avoir été contraint de reporter son retour à Abidjan de quelques heures à cause de la présence du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. L'ancien chef rebelle a d'ailleurs confirmé sur les réseaux sociaux qu'il rentre effectivement à Abidjan ce jour. Cependant, l'atmosphère qui l'attend sur les rives de la lagune Ébrié lui semble totalement hostile.

Ordre a en effet été donné à la police nationale de se déployer massivement à chaque 500 mètres le long du trajet allant de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'au domicile du Président de Générations et peuples solidaires (GPS), avec pour consignes de disposer et faire usage de matériels conventionnels de maintien de l'ordre en cas de besoin. Et ce, afin d'éviter tout attroupement de ses partisans, qui s'étaient pourtant mobilisés pour réserver un accueil triomphal à leur leader. De même, Soro Kigbafori Guillaume est sommé de se rendre directement à son domicile de Marcory résidentiel dès sa descente d'avion. Et pourtant, la police a encerclé et totalement bouclé le domicile de Guillaume Soro. Son frère cadet, Simon Soro, qui s'est aventuré sur les lieux a été éconduit manu militari, avec pour réponse « les ordres viennent de là-haut ».

Soro Guillaume, qui est rentré en dissidence avec le RHDP unifié et qui a fait de nombreuses déclarations hostiles au pouvoir d'Abidjan lors de sa tournée européenne, pourrait donc être appelé à s'expliquer devant les autorités policières, voire judiciaires. Même si ses partisans et lui déclarent ne voir aucune raison qui puisse justifier cette arrestation, l'on pourrait tout de même noter que pour moins que ça, Nathalie Yamb a été convoquée à la Préfecture de police et expulsée de la Côte d'Ivoire.