Refoulé d'Abidjan, Soro remobilise ses troupes contre Ouattara

Après avoir essuyé un cinglant revers à Abidjan, Guillaume Soro n'entend pas en rester là. Le président de GPS, via son compte Twitter, a lancé un appel particulier à ses militants.

Guillaume Soro à ses partisans « Continuons le combat »

Les militants de Générations et peuples solidaires (GPS) ont passé un sale quart-d ‘heure ce lundi 23 décembre 2019, au siège de leur parti, à la Riviera Golf. Guillaume Soro avait en effet décidé de rentrer au pays après plus de six mois passés en Europe. Mais il a été non seulement refoulé de l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais aussi, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui par la justice ivoirienne. Plusieurs de ses proches, dont son frère cadet Simon Soro et les Députés Alain Lobognon, Soro Kanigui, ont été interpellés par les forces de sécurité.

Ce scénario totalement imprévu dans leur plan est cependant tombé sur les Soroïstes comme un couperet. Mais Guillaume Soro indique que son parti va plier sans rompre, car en sa qualité d'ancien syndicaliste et ancien chef rebelle, il avait déjà su anticiper sur certains évènements. Aussi, lance-t-il la remobilisation de ses troupes.

« Chers tous, relevons-nous. Je vous avais dit que notre combat pour la réconciliation, l’état de droit et la démocratie serait périlleux », a-t-il déclaré dans un tweet, avant de prévenir : « D’autres iront en prison, d’autres seront tués. Mais même si nous restons dix, nous continuerons le combat pour la justice et la démocratie. »

Loin donc de se laisser démonter par cette décapitation de son mouvement citoyen, Génération et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro est plutôt déterminé à braver tous les obstacles pour affronter le régime RHDP lors de la présidentielle 2020 à laquelle il s'est déclaré candidat.