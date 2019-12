Candidature d’Amon Tanoh: Un neveu de Gon Coulibaly prend position

Qui d’Amadou Gon Coulibaly ou de Marcel Amon Tanoh pour succéder au Président Alassane Ouattara en cas de non candidature du chef de l’Etat sortant à la présidentielle de 2020 au sein du RHDP?

Un neveu d’Amadou Gon Coulibaly réagit à la candidature de Marcel Amon Tanoh

La candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le compte du RHDP à l’élection présidentielle de 2020, n’est pas encore officielle mais est déjà l’objet de beaucoup d’attention aussi bien de la part des opposants que des cadres du parti au pouvoir.

Au RHDP, les velléités sont nombreuses pour succéder au Président Ouattara mais personne n’ose encore se déclarer surtout que le président de la République n’a pas encore donné sa position définitive sur sa candidature ou non en 2020.

N’empêche, la plupart des cadres du parti au pouvoir, estiment qu’en cas de non candidature d’Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon est l’homme idéal pour représenter le parti.

« Pour nous, il y a des personnes qui ont été suffisamment formées par le Président et qui ont démontré qu’elles peuvent continuer de gérer l’héritage qu’il laissera. Et une d’entre ces personnes, c’est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C’est un modèle politique pour nous », déclarait le député Kébé Mahamadou au cours d’une interview accordée à Afrique-sur7.

C’est dans cette atmosphère que des rumeurs persistantes font état de la candidature du Ministre des Affaires Etrangères, Marcel Amon Tanoh. Même si le concerné, lui-même, ne l’a pas encore déclaré, le débat a cours autour de sa candidature éventuelle. S’invitant dans le débat, Souleymane Sakrou Gon Coulibaly, un neveu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a donné sa position sur la potentielle candidature de Marcel Amon Tanoh.

« C’est un cadre du RDR depuis les premières heures et un haut cadre du RHDP. Sa fidélité et sa constance n’ont jamais été sujets à débats ! Proche collaborateur du Prado depuis des décennies, il s’est fait remarquer par sa discrétion et son efficacité. S’il veut être candidat, il en a le PLEIN DROIT », a-t-il tranché.

Même s’il reconnait que seul le congrès décidera de qui sera le candidat du RHDP, Souleymane Sakrou Gon Coulibaly se dit prêt à battre campagne pour Marcel Amon Tanoh s’il arrivait à être investi comme le candidat du parti.

« Notre position a toujours été la même ! Quelque soit le candidat retenu, nous allons voter le RHDP ! Nous suivons d’abord Alassane Ouattara avant de suivre n’importe quel autre cadre! Et nous avons une confiance totale en lui! », fait-il savoir. Ajoutant que peu importe le candidat choisi, ‘’si c’est celui du RHDP, c’est le notre !’’

« Je voterai n’importe quel candidat RHDP au détriment des autres ! Je battrai campagne pour lui, je le voterai et le RHDP conservera le pouvoir. Car je reste convaincu qu’il battra n’importe quel candidat avec la simple investiture du parti », insiste ce neveu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.