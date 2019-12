Incendie marché Riviera Palmeraie: Yasmina Ouégnin très triste

Face au drame qui a frappé le marché de la Riviera Palmeraie, Yasmina Ouégnin a partagé sa profonde tristesse avec les commerçants dont les magasins ont été ravagés par l'incendie le lundi 30 décembre 2019. La députée de Cocody s'est dit très touchée par cette "tragédie".

Incendie marché de Riviera Palmeraie, Yasmina Ouégnin exprime sa compassion

Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 décembre 2019, un incendie a ravagé une partie du marché de la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Les flammes se sont signalées autour de 2 heures du matin. Dépêchés sur les lieux, les éléments du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) ont pu venir à bout de l'incendie. Même si aucune perte en vies humaines n'a été déplorée, il faut noter que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Des commerçants ont perdu le fruit de plusieurs années de dur labeur et des investissements dans cet incendie qui a emporté des magasins.

Face à ce drame que vivent les populations de sa circonscription, Yasmina Ouégnin n'a pas voulu rester silencieuse. Dans une publication sur sa page Facebook, la députée de Cocody a exprimé toute sa tristesse et sa compassion devant le malheur qui les frappe. "C'est avec consternation que les habitants de la commune ont appris la triste nouvelle de l'incendie qui, durant la nuit, a ravagé le marché de la Palmeraie. Le feu a causé de nombreux dégâts matériels, mais fort heureusement aucune perte en vie humaine n'est à déplorer" a publié la fille de l'ambassadeur Georges Ouégnin.

La parlementaire a déploré cette "tragédie" qui secoue "tous ces opérateurs économiques et leurs familles dont les biens, les marchandises, les revenus et les économies ont été détruits par les flammes". Yasmina Ouégnin a exprimé sa "grande compassion aux braves commerçants et commerçantes" du marché de la Riviera Palmeraie.