Hamed Bakayoko aux gendarmes commandos: "Vous devez faire peur…"

Le Ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a prodigué de profonds conseils aux gendarmes commandos nouvellement sortis d’école.

Hamed Bakayoko exhorte les nouveaux gendarmes commandos à protéger la Côte d’Ivoire

A la cérémonie de sortie de la 17ème promotion des gendarmes commandos, composés de 337 soldats dont une femme, le lundi 13 décembre 2019 à Abidjan, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a exhorté les soldats à assurer la défense du pays.

« Vous devez faire peur à tous les méchants, à tous ceux qui violent la liberté et la sécurité des Ivoiriens. Je compte sur vous. Les Ivoiriens comptent sur vous pour que vous puissiez assurer la paix et la sécurité de notre pays. Vous devez être au rendez-vous de l’anticipation et de la persévérance qui nous permettront d’être un pays en paix, en sécurité et qui se développe », a exhorté Hamed Bakayoko.

Le ministre de la Défense a, à cette occasion, demandé aux gendarmes commandos de mettre tout en œuvre pour mériter le titre qui leur est attribué. Puis, il les a appelés à demeurer loyaux et républicains, comme l’ont été, de tout temps, les gendarmes. « Vous ne devez jamais souiller la réputation de ce corps », a encouragé Hamed Bakayoko, comme rapporté par le CICG.