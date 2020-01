PDCI : Bédié confie une nouvelle mission à Kouadio Konan Bertin (KKB)

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) entend reconquérir le pouvoir d'Etat à l'issue de la présidentielle d'octobre 2020. Le plus vieux parti politique ivoirien, qui est guerre ouverte contre son ancien allié, le Rassemblement des républicains (RDR), veut se donner les moyens pour gagner la future bataille électorale. Et pour cela, Henri Konan Bédié (HKB) vient de confier de nouvelles missions à des proches dont Kouadio Konan Bertin dit KKB.

PDCI, qu'attend Bédié de Kouadio Konan Bertin ?

Henri Konan Bédié a pris ses distances vis-à-vis d' Alassane Ouattara, son "frère cadet". Et pourtant, les deux personnalités politiques étaient apparues comme de solides alliés qui ont reçu à bouter Laurent Gbagbo hors du Palais présidentiel en 2011. Le président ivoirien avait même promis de gouvener la Côte d'Ivoire avec la bénédiction de son "ainé" Bédié. En 2015, le patron du PDCI a sacrifié son ambition présidentielle sur l'autel de son amitié et de sa fraternité avec Alassane Ouattara. Bédié a décidé de soutenir la candidature unique du chef de l'Etat au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le "sphinx" de Daoukro s'est attiré la foudre de certains cadres de son parti dont Kouadio Konan Bertin. KKB refusait d'accepter que le PDCI ne présente pas de candidat. L'ancien député de Port-Bouët, cité balnéaire d'Abidjan, a défié son "père" en étant candidat en 2015 contre Alassane Ouattara.

La rupture entre Bédié et KKB était fort perceptible. L'ex-président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a coupé les ponts avec le patron du PDCI. KHB a même qualifié son "fils" de "soldat perdu". Après six ans de silence entre les deux hommes, Kouadio Konan Bertin a pu revoir le "boudha" de Daoukro afin de sceller la paix. C'était le lundi 14 octobre 2019. "Aujourd’hui, vous pouvez le dire haut et fort que l’intrépide et irréductible soldat perdu est retrouvé dans la cour du Général Bédié. Ma place sera celle que le président du parti voudra bien me donner", avait déclaré KKB.

Trois mois après, Bédié semble avoir trouvé la place qui convient à KKB. En effet, depuis le 11 janvier 2020, le président du PDCI a nommé l'ancien député au poste de conseiller. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 aura donc pour fonction de lui prodiguer des conseils. Notons que HKB a aussi procédé à la nomination de délégués départements et communaux.