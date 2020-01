De retour à Abidjan, voici comment se porte Jah Gao

Sorti du pays le samedi 11 janvier 2020 pour des raisons médicales, le colonel Gaoussou Koné dit Jah Gao est de retour en Côte d'Ivoire. Le jeudi 23 janvier 2020, l'officier supérieur s'est livré à une séance de dégraissage en compagnie de ses éléments du Bataillon de commandement et de soutien (BCS) au camp Gallieni d'Abidjan-Plateau. Il a notamment livré des informations sur son état de santé.

Le colonel Jah Gao tué par la rumeur ?

On a appris le vendredi 6 décembre 2019, à travers une note émanant du ministère d'Etat, ministère de la Défense, que le colonel Gaoussou Koné était autorisé à se rendre en France pour "une consultation médicale". Jah Gao s'est donc envolé pour le pays d'Emmanuel Macron. Alors qu'il devrait rentrer à Abidjan le vendredi 31 janvier 2020, le commandement du Bataillon de commandement et de soutien a été aperçu en compagnie de ses hommes le jeudi 23 janvier 2020 lors d'une séance de dégraissage au Plateau, précisément au camp Gallieni. La vidéo de cet exercice physique a été publiée sur la page Facebook de ce pilier de la rébellion ivoirienne de 2002.

Jah Gao a tenu à laisser un message à tous ceux qui avait tôt fait de l'enterrer. "Je ne suis pas malade (...) Je suis de retour (...) Je remercie tous ceux qui m’ont tué", a-t-il lancé. En effet, à la nouvelle du départ de Gaoussou Koné de s'envoler pour la France en vue d'y recevoir des soins médicaux, la toile s'est enflammée. La rumeur de l'empoisonnement de l'époux de la députée Traoré Mariam a envahi le pays.

Selon la rumeur, Issiaka Ouattara, plus connu sous le nom Wattao, décédé le jeudi 5 janvier 2020, aux Etats-Unis, aurait été empoisonné et ses meurtriers réserveraient le même sort à Jah Gao. Des personnes avaient même évoqué sa mort. Plusieurs internautes ont salué le retour de Gaoussou Koné en Côte d'Ivoire, se réjouissant de savoir que l'homme se porte à merveille étant donné qu'il a été capable de faire des exercices physiques avec les éléments du Bataillon de commandement et de soutien.