En rupture avec Ouattara, Guillaume Soro "verrouillé" par Sarkozy

Exilé en France depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, Guillaume Soro multiplie les initiatives pour prendre part à la Présidentielle ivoirienne de 2020 à laquelle il s'est déclaré candidat. Mais les démarches de l'ancien Président de l'Assemblée nationale pour rencontrer Nicolas Sarkozy sont jusque-là restées lettre morte.

Guillaume Soro, persona non grata chez Nicolas Sarkozy ?

Le Bombardier Challenger 604 allemand qui transportait Guillaume Soro à Abidjan, fin décembre 2019, après plus de six mois passés sur le vieux continent, a changé in extremis son plan de vol pour atterrir finalement à Accra International Kotoka Airport eu égard à un dispositif sécuritaire mis en place par les autorités ivoiriennes pour cueillir le leader de GPS, Générations et peuples solidaires. L'on apprend dans la foulée un mandat d'arrêt international émis par le procureur Richard Adou contre l'ancien chef rebelle pour « tentative déstabilisation, détournement de deniers publics et blanchiment d'argent ».

Le Président démissionnaire de l'Assemblée nationale n'était pas au bout de ses peines, d'autant plus que dans la foulée, plusieurs de ses compagnons de GPS, dont les Députés Alain Lobognon et Mamadou Kanigui Soro ont été arrêtés au siège de leur mouvement citoyen à la Riviera Golf et écroués dans diverses prisons en Côte d'Ivoire. N'empêche que Soro Kigbafori Guillaume ne cesse de sonner la mobilisation de ses troupes sur les réseaux sociaux, à quelque huit mois de l'élection présidentielle de 2020.

Ayant refusé d'adhérer au RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti unifié dirigé par Alassane Ouattara, l'ancien chef rebelle a par conséquent vu ses relations avec son mentor, se désagréger. La rupture entre l'ancien Premier ministre et le Président ivoirien est quasi irréversible. En témoignent les piques et autres escalades qui fusent çà et là entre les deux camps.

La Lettre du Continent, dans sa parution n°815 du 5 février 2020, nous apprend toutefois que le Député de Ferkessédougou fait des mains et des pieds pour rencontrer Nicolas Sarkozy, ami de longue date du Président Ouattara, en vue d'engager une médiation entre lui et son mentor. Aussi, a-t-il entrepris de nombreuses démarches pour être reçu en audience par l'ancien président français. La résidence privée de Sarkozy est cependant restée hermétiquement fermée à Soro en dépit de toutes ses démarches pour rencontrer le maître des lieux.

Notons que Guillaume Soro est retranché à Paris après son retour avorté en Côte d'Ivoire. Sa candidature à la Présidentielle de 2020 pourrait donc être compromise s'il ne rentre pas au bercail en temps utile. À moins que les autorités ivoiriennes ne décident de lever le verrou de son isolement en faisant cesser les poursuites judiciaires engagées contre lui. L'intervention de Nicolas Sarkozy pourrait lui être bénéfique. Mais celle-ci semble requérir l'accord préalable du président ivoirien.