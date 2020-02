Crise Ouattara-Soro : Nicolas Sarkozy arrive en pompier, mais...

Nicolas Sarkozy est très proche d'Alassane Ouattara. Les deux hommes entretiennent une solide amitié qui a vu le jour il y a des années. Le président ivoirien sait pouvoir compter sur le soutien de l'ancien chef d'État français, qui a effectué le déplacement en Côte d'Ivoire afin de prendre part à la cérémonie d'investiture de son ami, le samedi 21 mai 2011. On apprend auprès de La Lettre du Continent que l'homme politique français est annoncé en tant que médiateur dans la crise entre Guillaume Soro et son ancien mentor, mais il pourrait intervenir à une seule condition.

Nicolas Sarkozy pourra-t-il réconcilier Ouattara et Soro ?

C'est la guerre ouverte entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Rien ne va plus entre le président ivoirien et son ancien Premier ministre. Le chef de l'État accuse le député de Ferké (nord du pays) d'avoir tenté de déstabiliser son régime et détourné des deniers publics. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'ex-président de l'Assemblée nationale le lundi 23 décembre 2019, alors que celui-ci rentrait en Côte d'Ivoire après six mois d'absence. Pour Guillaume Soro, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020, tout ceci a pour objectif de l'écarter de la course à la conquête du pouvoir.

Mais pour Alassane Ouattara, les preuves existent. "La fin de l’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements, notamment le projet de déstabilisation des institutions de notre pays et les débats sur la recomposition de la Commission électorale indépendante (...) Concernant le projet de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, je voudrais saluer la vigilance des Forces de sécurité et me réjouir du soutien ferme que le RHDP a apporté au gouvernement dans le traitement de cette affaire, qui suit son cours au plan judiciaire", a déclaré le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) le dimanche 2 février 2020 à l'occasion d'une cérémonie d'échange de voeux avec les militants de son parti.

Selon La Lettre du Continent, dans sa parution du mercredi 5 février 2020, Guillaume Soro, en exil en France, tente en vain d'entrer en contact avec Nicolas Sarkozy. Notre source précise que l'homme qui a dirigé la France du 16 mai 2007 au 15 mai 2012 est "positionné pour jouer le rôle de médiateur entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro ". Seulement, l'ancien président français n'interviendra que si le patron des houphouëtistes lui en donne la permission.