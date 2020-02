Avant l'arrivée d'Amadou Gon dans le Gboklè: Ce qui se passe dans la région

Le député Kébé Mahamadou sensilise les chefs Baoulé du Gboklè en prelude à la visite du premier ministre, Amadou Gon dans la région.

Amadou Gon sera bel et bien dans la région du Gboklê

Assis sur une chaise en plastique, au milieu d'une vingtaine de chefs de villages entourés de leurs populations, le député de Sago-Dakpadou, Kébé Mahamadou, de blanc vêtu, n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour expliquer l'intérêt que revêt la visite prochaine du premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gboklè, principalement dans la sous-préfecture de Sago où le numéro 3 ivoirien inaugurera 4 écoles qu'il a offertes à cette partie du pays.

"C'est une chance pour nous d'avoir le premier ministre dans notre région. De mémoire, c'est pour la première fois qu'un premier ministre en fonction vient chez nous. Nous ne devons pas nous laisser compter cet événement. Sortons nombreux pour témoigner notre reconnaissance", a sensibilisé le député.

L'honorable Kébé Mahamadou à déclaré "qu'il est temps de laisser de côté l'extrémisme politique inutile". "Regardons la réalité. C'est l'année de notre région qui a sonné. Quittons dans les palabres et cherchons le développement de notre région. Et le développement, c'est avec Alassane Ouattara et son gouvernement que dirige Amadou Gon", conclura-t-il.

Au nom des chefs baoulé de la zone, Yobouet Amani a dit que le message a été reçu 5/5. Rappelons que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera en visite officielle dans la région du Gboklè du 12 au 14 février. Il y inaugurera le marché de Sassandra, le débarcadère et des écoles.