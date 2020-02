Violences conjugales : L'ONG Audace Cancer propose sa solution

Devant les violences conjugales subies par de nombreuses femmes dans le monde, l'ONG Audace Cancer, par la voix de sa présidente, Odou Pierrette, plus connue sous le nom Tess Darnisse a lancé un appel aux autorités ivoiriennes, mais également à la société civile afin de soutenir les victimes.

Violences conjugales, quelle solution propose Audace Cancer ?

Dans un communiqué dont une copie nous est parvenue, l'ONG Audace Cancer a dépeint une triste réalité que vivent des femmes dans leur couple. "Au sein de notre société, les femmes font partir des plus vulnérables. Elles subissent des violences conjugales. Certains hommes quant à eux, abusent de l'amour et de la sincérité qu'elles leur portent", a indiqué Tess Darnisse. Odou Pierrette a aussi mentionné qu'une relation conjugale sensée être basée sur de l'amour véritable se transforme parfois en cauchemar pour ces femmes sans défense souvent prisonnières d'un amour illusoire. Elle explique qu'au départ des hommes dissimulent leur barbarie qui ressurgit une fois qu'ils se mettent en ménage avec la femme.

Malheureusement, ces femmes, qui subissent les violences conjugales, se sentent coupables et ont du mal à sortir de cet enfer infligé par leur conjoint. "Les plus courageuses vont dénoncer les délits aux autorités compétentes qui malheureusement n'interviennent que lorsqu'il y a tragédie. D'autres par contre, essaient de s'éloigner de leur bourreau qui les rattrape et font de leur vie un enfer sur terre. L'on a l'impression que la loi ne protège pas les femmes dans ce domaine", a dénoncé la première responsable d'Audace Cancer.

En vue de combattre les violences conjugales, Tess Darnisse a lancé un appel à toutes les femmes afin qu'elles s'unissent pour défendre leurs droits et aider celles qui sont victimes de violences conjugales et de maltraitance. Créée depuis 19 décembre 2018 en France, l'ONG Audace Cancer est engagée pour la promotion de la femme, la lutte contre le cancer du sein et la lutte contre les violences conjugales.