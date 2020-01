Cancer du sein : L'ONG Audace Cancer se rapproche des femmes

L'ONG Audace Cancer, présidée par Odou Pierette, plus connue sous le nom Tess Darnisse, entend s'engager davantage dans la lutte contre le cancer. À cet effet, sa première responsable, après un séjour en Martinique, annonce une tournée de sensibilisation en Afrique.

Audace Cancer lance bientôt une campagne de sensibilisation

Engagée dans la lutte contre le cancer, Odou Pierette ou encore Tess Darnisse est à la tête de l'ONG Audace Cancer, créée depuis le 19 décembre 2018 en France. Mais cette jeune dame avait rejoint la lutte contre cette maladie bien avant de porter cette organisation sur fonts baptismaux. "Mon projet est pour but d'informer, d'accompagner et d'améliorer les conditions de vie des femmes atteintes par un cancer en Côte d'Ivoire. Mon désir est de partager, sensibiliser, transmettre sur la question du cancer en Côte d'Ivoire", nous a-t-elle confié au cours d'un échange. Tout est parti de sa volonté d'accompagner les femmes victimes de cancer afin de les aider à se réapproprier leur corps très souvent marqué par les traitements. Cela a abouti à une exposition photo seins nus sur la question de la féminité. Tess Darnisse, qui vit en France, a séjourné en Martinique, où elle a sensibilisé les femmes sur le danger que représente la maladie.

Après cette étape, la Franco-ivoirienne a décidé de mettre le cap sur le continent africain pour une vaste campagne de sensibilisation. "Je serai en lien avec le corps soignant, mettre en place une série d'outils, à la disposition des femmes en soins et de leurs familles en Côte d'Ivoire. Il s'agira d'informer le plus grand nombre, sensibiliser aux problématiques que rencontrent les femmes dans nos régions, développer les lieux d'accueils conviviaux, des activités de soins complémentaires, défendre les droits des femmes et leurs familles sont mes priorités", s'est-elle exprimée. Poursuivant, elle a indiqué vouloir en place une série d'outils à la disposition des femmes atteintes de cancer de sein.

Il faut noter qu' Audace Cancer a déjà mené des activités en faveur de femmes atteintes de cancer de sein. L'organisation appelle les bonnes volontés à soutenir ses actions à travers la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Tess Darnisse n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à toutes les personnes qui accompagnent son organisation dans l'accomplissement de sa mission, à savoir informer, défendre les droits des patientes, les informer du dépistage du cancer du sein et les soutenir. Notons que l'ONG Afrique Impact, à travers son responsable Guy Paramour, est un partenaire priviligié d' Audace Cancer.