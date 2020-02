Candidature de Guillaume Soro : Gon Coulibaly livre des secrets

Depuis le samedi 12 octobre 2019, Guillaume Soro, en séjour en Espagne, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 sous la bannière de Générations et peuples solidaires (GPS), un mouvement politique qu'il a fondé. Le député de Ferké, qui avait voulu rentrer en Côte d'Ivoire pour lancer sa campagne présidentielle, a vite déchanté. L'homme est menacé par un mandat d'arrêt international, brandi par Alassane Ouattara et les siens, qui l'accusent de tentative de déstabilisation de l'État et de détournement de deniers publics. En exil en France, l'ancien président de l'Assemblée nationale est convaincu que ses anciens alliés veulent tout simplement l'écarter de la course à la présidence.

Guillaume Soro écarté de la présidentielle ? Ce que dit Gon Coulibaly

"Plusieurs partis pro-Soro m’ont déjà choisi comme leur candidat, alors oui, je serai candidat", lançait solennellement Guillaume Soro le samedi 12 octobre 2019 au cours d'une crush party à Valence, en Espagne. Et l'ex-chef rebelle de poursuivre : "Chacun va se présenter au premier tour en 2020. Maintenant si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais s’il y a un second tour, c’est là, tous les partis de l’opposition vont se réunir pour soutenir le candidat de l’opposition qui aura obtenu le plus de points." Le patron des soroistes ne se rendait peut-être pas compte des difficultés qui se trouveraient sur son chemin.

En rupture de ban avec Alassane Ouattara, le président de Générations et peuples solidaires vit actuellement des heures sombres. Poursuivi par le régime d'Abidjan, l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) ne peut regagner la Côte d'Ivoire. Loin de la terre ivoirienne, l'homme assiste impuissant à l'arrestation de certains de ses proches, dont Alain Lobognon, Koné Tehfour, Soro Kanigui, et Simon Soro.

Pour Guillaume Soro, tout ceci contribue à l'écarter de la présidentielle 2020. Le natif de Kofiplé soutient fermement que, craignant sa popularité en Côte d'Ivoire, le camp présidentiel veut user de tous les moyens pour contrer sa candidature. Face à la presse le jeudi 20 février 2020, Amadou Gon Coulibaly a réfuté ces allégations. Le Premier ministre ivoirien a déclaré qu'aucune manœuvre n'est entreprise par les autorités ivoiriennes afin d'empêcher Guillaume Soro d'être candidat en 2020.

"Si par contre je voulais faire de la polémique, sans vouloir en faire… On pourrait se poser la question (de savoir) si ce n’est pas parce que la personne concernée savait ce qu’elle sait, qu’elle s’est proclamée précipitamment candidate, en pensant que c’était un élément de protection", a cherché à savoir le chef du gouvernement.