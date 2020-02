RHDP: Amadou Gon se prononce sur sa candidature à la présidentielle

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse ce jeudi 20 février 2020 où il s’est exprimé sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité socio-politique nationale.

Amadou Gon plus préoccupé par son travail à la tête du gouvernement que par la présidentielle

Faisant le point des discussions entreprises avec l’opposition et la société civile dans le cadre du dialogue politique, Amadou Gon Coulibaly s’est dit satisfait de la bonne tenue des discussions ayant permis de trouver des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour l’élection présidentielle, l’abaissement du taux de suffrages exprimés pour le remboursement de la caution et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs.

Le Premier ministre a expliqué que l’année 2020 étant une année électorale en Côte d’Ivoire, avec pour point d’orgue l’élection présidentielle prévue pour le samedi 31 octobre 2020, il était important qu’après la mise en place de la Commission Electorale Indépendante (CEI), le cap soit mis sur la révision du code électoral. Certes, il y a eu des points de désaccords sur certains sujets mais des recommandations communes ont été faites pour une bonne organisation du scrutin présidentiel.

D’ailleurs, dira-t-il, les conclusions de ces discussions seront examinées par le Conseil des Ministres présidé par le Président de la République, Alassane Ouattara, et le Projet de Loi qui en sera issu, transmis au Parlement. « Je voudrais en appeler, à nouveau, au sens de la responsabilité de chacun pour la tenue d’élections libres, transparentes et apaisées », a exhorté Amadou Gon Coulibaly.

Puis d’ajouter: « Il n’existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays, et ce, pour les générations futures ». Interrogé sur sa probable candidature à l’élection présidentielle d’octobre prochain, Amadou Gon Coulibaly a botté en touche, se disant plus préoccupé par sa mission à la tête du gouvernement que par des ambitions personnelles.

« Il ne vous échappe pas que je suis membre du RHDP, que j’ai même l’honneur d’être membre du directoire ... Le président du parti, le président de la République, a indiqué que le parti se réunira bientôt sous sa présidence. En tant que Premier ministre, je peux vous dire que j’ai beaucoup de boulot. Vous savez récemment que j’étais en tournée. Je fais mon travail. Lorsque le conseil politique du RHDP se réunira, les modalités seront définies. Le Président a déjà donné le processus. Attendez donc la réunion du conseil politique du RHDP», a déclaré Amadou Gon Coulibaly.