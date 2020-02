Abidjan : Divorce d' Alpha Blondy, enfin les preuves !

Le divorce d' Alpha Blondy, la star du reggae ivoirien, avec la franco-sud-coréenne Ran Young Hong-Koné, a bien été prononcé. Koné Seydou, de son vrai nom, a brandi les preuves de ce divorce prononcé le 29 mars 2019, soit 22 jours avant son remariage le 20 avril 2019 avec l'animatrice de radio tuniso-italienne Aelyssa Darragi.

Alpha Blondy s’est remarié avec l’animatrice tuniso-italienne Aelyssa Darragi le 20 avril 2019 puis le 20 février 2020. C’est à la suite de ce remariage qui a fait grand bruit dans le Tout-Abidjan que la chanteuse française Soukeïna Koné, sa fille avec la franco-sud-coréenne Ran Young Hong-Koné, s’est répondue sur les réseaux sociaux avec une lettre de protestation contre cette union qu’elle a taxée d’illégale. D’après elle, son père serait toujours marié à sa mère.

Alpha Blondy qui a refusé de s’exprimer sur le sujet a fini par donner la preuve de son droit au remariage. Il a publié sur son compte Facebook officiel une copie de la Grosse de son divorce accompagnée de sa réaction :

« Comme l’atteste la grosse du divorce , je suis bel et bien divorcé de Madame Hong Ran Young, je ne suis pas polygame et j’ai le droit de refaire ma vie sans me justifier.

Évitons d’éclabousser les personnes innocentes, telles que le Maire Hamed Bakayoko ou mon épouse Aelyssa, en cherchant désespérément des boucs émissaires.

La vie ne se conjugue pas au présent de l’accusatif.

Dieu est Amour, soyez bénis »