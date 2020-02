Présidentielle 2020 : Ce que Blé Goudé à confié au confrère Alafé Wakili

Charles Blé Goudé a déclaré n'être candidat à rien en 2020. Le président du Cojep n'entend pour autant pas rester oisif lors des prochaines joutes électorales. Recevant des journalistes ivoiriens, dont Alafé Wakili, il leur a confié ses appréhensions sur la présidentielle 2020.

Charles Blé Goudé, très préoccupé par la Présidentielle en Côte d'Ivoire

Charles Blé Goudé est certes en résidence à La Haye, attendant un pays d'accueil, à la suite de sa libération sous condition par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI). Mais dans la « suite junior » d’un hôtel cinq étoiles de La Haye, payée par la CPI, où il a installé ses quartiers, l'ancien leader des jeunes patriotes reçoit parents, amis, connaissances, collaborateurs, des journalistes et même des anonymes.

C'est dans cet élan que l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen a reçu, ce vendredi 28 février, à La Haye, des journalistes ivoiriens, notamment Alafé Wakili, Augustin Safou, Jean-Paul Oro et Philippe Yacé. Ces retrouvailles étaient conviviales et l'ambiance était bon enfant.

Les échanges entre Blé Goudé et ses hôtes, qui ont duré environ trois heures d'horloge, ont par ailleurs porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la réconciliation nationale et surtout l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

A ce sujet, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) n'a jamais caché ses craintes quant à l'atmosphère préélectorale. La Commission électorale indépendante (CEI) non encore consensuelle entre le pouvoir et l'opposition significative, le Code électoral, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly entend soumettre au Parlement sans l'accord de l'opposition, le découpage électoral, la sécurisation du processus électoral, voici autant de question qui fait redouter que le pays retombe dans les travers du passé.

A huit mois de l'élection présidentielle de 2020, les acteurs politiques ivoiriens peinent encore à accorder leurs violons.