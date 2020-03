Côte d’Ivoire: 2500 centres de santé pour 25 millions d'habitants

La Côte d’Ivoire compte environ 2500 centres de santé publics construits par le gouvernement ou autres partenaires. Un nombre relativement faible pour un pays qui compte plus de 25 millions d'habitants répartis sur une superficie de 322462 Km2.

Santé : La Côte d’Ivoire compte plus de 2 500 établissements sanitaires , selon le ministre Aka Aouélé

Invité de l’émission télévisée "RTI1 Reçoit", le mardi 25 février 2020 à Abidjan, le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Aka Aouélé, a indiqué qu’il existe plus de 2 500 établissements sanitaires répartis sur l’ensemble du territoire ivoirien.

Il s’agit de Centres hospitaliers universitaires (CHU), de Centres hospitaliers régionaux (CHR), d’hôpitaux généraux (HG), de maternités, d’infirmeries etc.

« Le système de santé en Côte d’Ivoire se porte relativement bien. Le système de santé est en marche. Et il y a un bon maillage du territoire national », rapporte le CICG.

Le ministre a souligné que plus de 833 milliards de FCFA ont été investis pour la construction et la réhabilitation de structures sanitaires. Il a cité, entre autres, les CHR d’Abobo, de Korhogo et de Yamoussoukro.

Il a mis un accent particulier sur le CHU de Yopougon qui est en construction/réhabilitation. Au titre des nouvelles constructions, il a évoqué l’hôpital d’Aboisso.

En ce qui concerne l’équipement, Aka Aouélé a indiqué que tous les CHU, notamment ceux de Cocody, Treichville, Angré et Bouaké sont dotés de scanners. Assurant qu’il en sera de même pour les CHR et HG.

Pour l’année 2019, ce sont 100 ambulances qui ont été remises aux établissements sanitaires. Au niveau des districts sanitaires, a-t-il ajouté, la Côte d’Ivoire compte actuellement 113 districts. Elle n’en avait que 70 avant 2010, rapporte le CICG.