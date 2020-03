CEI: Ouattara invite Bédié et le PDCI à y désigner leur représentant

Sidiki Diakité, ministre ivoirien de l’Administration du territoire, a adressé un courrier au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), présidé par Henri Konan Bédié, l'invitant à faire son entrée au sein de la commission centrale de la Commission électorale indépendante (CEI).

CEI: Le PDCI-RDA invité à désigner son représentant au sein de la Commission centrale

Dans un courrier officiel, Sidiki Diakité invite le parti démocratique de Côte d’Ivoire à désigner son représentant devant siéger au sein de la commission centrale de la Commission électorale indépendante.

«J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me communiquer le nom de la personnalité désignée par votre formation pour siéger au sein de la commission centrale de la CEI », indique la note signée du ministre Sidiki Diakité.

A l'issue du Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2020, le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a annoncé l’attribution d’un siège au sein de la commission centrale de la CEI, à l’opposition ivoirienne, notamment au PDCI dont le parti est représenté au Parlement.

En réaction, le parti dirigé par Henri Konan Bédié, militant en faveur d’une réforme en profondeur de la CEI, avait décliné l'offre, dénonçant une volonté du régime d’attirer le PDCI-RDA pour légitimer une « mascarade électorale » en préparation.

«Ce ne sont que des mensonges encore pour dire qu'ils sont des démocrates ; nous insistons sur la recomposition de la CEI et non sur une négociation, car la CEI n'est pas une propriété privée du RDR-RHDP », avait répondu Djenebou Zongo, la responsable de la communication du vieux parti, jeudi dernier.

Puis d'ajouter : « Le PDCI-RDA sait qu'il y aura forcément une réforme profonde de la CEI et elle sera équitable et non négociée pour lui seul (...) Nous aurons ensemble cette victoire ».

Reste à savoir si le PDCI-RDA finira-t-il-t-il par se rétracter et nommer un représentant au sein de la CEI actuelle. Les jours à venir nous le diront.