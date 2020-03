2020 : Guillaume Soro ignore Adjoumani et se projette dans l'avenir

Guillaume Soro s'est vu opposer une cinglante réplique du ministre Adjoumani à la suite de son adresse à la nation, le samedi 7 mars dernier. En lieu et place d'une réponse au porte-parole du RHDP, le Président de GPS pense plutôt à son avenir.

Guillaume Soro : « L’avenir est notre œuvre de chaque instant »

Comme annoncé, Guillaume Soro a réagi au discours devant le Congrès d'Alassane Ouattara. L'ancien Président de l'Assemblée nationale n'y est en effet pas allé du dos de la cuillère pour parler de son désormais ancien mentor.

« La malice politique qui vise à capitaliser cette non-candidature ne doit pas faire diversion », s'est insurgé l'ancien chef rebelle contre le renoncement à une candidature supplémentaire du Président de la République de Côte d'Ivoire.

Il bat ensuite en brèche la volonté d'ADO de transférer le pouvoir à une jeune génération. « Le pouvoir appartient au peuple. Ce n'est ni un héritage ni un legs. Il ne se transfert pas. »

Indignée par cette sortie de l'ancien chef du Parlement ivoirien contre le Chef de l'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, a littéralement fait une piqure de rappel à son ancien compagnon de l'Hôtel du Golf lors de la crise postélectorale.

« Guillaume Soro, dans cette prétendue adresse à la Nation, a tenté de donner des leçons démocratiques qui puent la haine, l’irresponsabilité, l’irrévérence et l’indécence au Président de la République SEM Alassane Ouattara », a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Puis, il ajoute : « Ce ne sont donc pas les commentaires haineux et la mauvaise foi d’un homme politique qui s’est égaré par la faute de son propre GPS défectueux et inadapté qui vont modifier la perception du monde sur une décision qui fera date. »

Mais en dépit de la dureté des propos tenus par Adjoumani à son égard, Soro Kigbafori Guillaume est plutôt tourné vers l'avenir. Dans un tweet publié à la mi-journée de ce lundi 9 mars, le Président de GPS, Générations et peuples solidaires, dévoile les secrets pour un monde meilleur.

« Chers Tous, L’avenir est notre œuvre de chaque instant. Si nous voulons un monde meilleur, donnons tous les jours le meilleur de nous-mêmes pour le réaliser ! Bonne semaine du 9 mars 2020 à tous ! Votre, Guillaume Kigbafori Soro », a-t-il souhaité à ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, est exilé en France à la suite de son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre dernier. En dépit de son éloignement de son pays et surtout d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui pour « tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux », le Député de Ferkessédougou est formel : « Je suis candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Et avec vous et grâce à Dieu, je la gagnerai, c’est évident. »