RHDP: Conseil politique houleux ce Jeudi, Ouattara sur des braises?

Un Conseil politique du RHDP aura lieu jeudi 12 Mars 2020 à Abidjan. Il s’agira pour le Président du parti au pouvoir, Alassane Ouattara, d’expliquer les raisons de son retrait de la course à la présidentielle d’octobre.

Réunion de vérités entre Alassane Ouattara et les membres du Conseil politique du RHDP ce jeudi

Le RHDP (parti au pouvoir) est dans la tourmente depuis l’annonce du chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, de ne pas rempiler pour un troisième mandat présidentiel. «Je vous annonce solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération », a-t-il lâché, jeudi 05 Mars 2020 à Yamoussoukro devant les parlementaires réunis en congrès extraordinaire.

Lors de la cérémonie de présentation des voeux aux militants de son parti, début février, le chef de l’Etat avait promis de réunir le Conseil Politique dans le courant du même mois, pour arrêter la date de la désignation du candidat du RHDP. Finalement, cela n’a pas eu lieu. C’est plutôt à un renoncement de sa candidature que ses partisans ont eu droit, semant le trouble au sein de sa formation politique.

Une semaine après cette annonce solennelle faite en présence de diplomates étrangers, Alassane Ouattara rencontre ce jeudi 12 Mars à Abidjan les cadres du RHDP dans le cadre d’un Conseil politique. Il s’agira pour lui, de livrer les raisons de sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. Mais déjà, on annonce que les choses ne seront pas aussi faciles pour Alassane Ouattara car au sein du RHDP, plusieurs camps se sont formés en pro-Gon Coulibaly, pro-Hamed Bakayoko, pro-Mabri Toikeusse, pro-Amon Tanoh et même pro-Duncan.

Chacun, revendiquant l’héritage politique que veut laisser le Président sortant. La réunion de ce jeudi 12 Mars 2020 risque d’être très houleuse si l’on en croit nos sources qui confirment que chaque clan promet d’être bel et bien présent dans la salle pour faire entendre sa voix. Ce qui pourrait mettre le Président du RHDP dans une bien mauvaise posture. Lui qui n’a de cesse de prôner l’union entre les cadres de son parti afin de gagner les élections présidentielles dès le premier tour.

« Je voudrais (…) vous dire que j’ai foi en la victoire du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, dès le premier tour ! J’ai foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus grand parti, le seul parti qui couvre l’ensemble du territoire national. Le RHDP a 153 députés sur 255, 138 mairies sur 201 et 24 régions sur 31. Je vous exhorte donc à l’union, à la solidarité et au renforcement de l’esprit d’équipe », ne cesse de rappeler Alassane Ouattara.

Reste à savoir si cet appel sera entendu par les pro-Duncan dont le leader a été mis à la retraite « anticipée » par le Président Ouattara le même jeudi 05 Mars à travers sa déclaration; ou par les partisans du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dont-on dit qu’il est le candidat putatif du RHDP; ou encore par le groupe des Hamed Bakayoko, Marcel Amon-Tanoh et Albert Mabri Toikeusse dont les partisans disent être la ‘’nouvelle génération’’ dont parle Alassane Ouattara.