Côte d'Ivoire : Le dernier point d'Amadou Gon Coulibaly sur le 4e Pont

Amadou Gon Coulibaly entend faire du bilan de son parti l'atout majeur pour la réélection du RHDP en 2020. Le Premier ministre ivoirien vient à cet effet de donner des nouvelles du 4e Pont Yopougon - Plateau en construction.

Amadou Gon Coulibaly: « Le 4e Pont sera terminé cette année »

Amadou Gon Coulibaly, héritier putatif d'Alassane Ouattara à la Présidentielle de 2020, est quasiment sur tous les fronts ces derniers temps pour présenter le bilan très éloquent du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Après ses tournées dans le pays profond, dont la dernière étape était la région du Gboklê, le Premier ministre ivoirien était face à la presse nationale et internationale, le jeudi 20 février 2020, pour faire un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale et le Programme social du gouvernement (PSGouv).

Après ce grand oral, au cours duquel le chef du gouvernement a passé en revue les acquis de la gouvernance Ouattara et le progrès réalisé par la Côte d'Ivoire dans la marche vers son émergence, le chapelet des réalisations ne cesse d'être égrené par le PM.

Ce lundi 24 février, Amadou Gon Coulibaly a ouvert une lucarne sur la construction du 4e Pont. Dans un message publié sur son compte Twitter, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a fait le point de la construction du 4e Pont. « Le chantier du quatrième pont d’Abidjan, lancé l'été dernier, sera terminé cette année. Il permettra de relier la commune de Yopougon au centre des affaires du Plateau », a tweeté le chef d'orchestre du programme gouvernemental, avant de donner des précisions sur les prévisions du trafic sur cette gigantesque infrastructure : « Il (le 4e Pont, Ndlr) sera emprunté par plus de 70 000 véhicules par jour. »

Notons qu'à l'inauguration du 3e Pont, le 16 décembre 2014, l'ancien Président Henri Konan Bédié, dont le nom a été donné au pont, avait déclaré : « Ce pont vaut à lui seul un 2e mandat ». Qu'en sera-t-il donc pour le 4e Pont qui sera livré au cours de cette année électorale (2020) ?